Kryptomarkkinat ovat kokonaisuudessaan laskusuuntaiset, ja useimmat 100 parasta kolikkoa olivat kirjoitushetkellä punaisella. Sijoittajat odottavat Yhdysvaltojen keskuspankin todennäköistä päätöstä nostaa korkoa puolella prosenttiyksiköllä.

Huippukryptot

Bitcoinin katsotaan olevan vaarassa hajota hintavauhdin hidastuessa. Markkina-arvon mukaan suurin kryptovaluutta, liikkui äskettäin noin 38 000 dollarissa, mikä on suhteellisen tasainen taso viimeisen 24 tunnin aikana.

Ethereum liikkui noin 2 800 dollarissa, hieman laskussa tänään. Useimmat muut suuret kryptot olivat tappiollisia, mutta eivät paljoa. Solana menetti noin 1 % ja Cardano ja Avalanche kumpikin 2 %.

Crypto.comin CRO on noussut yli 2 %, mikä osoittaa merkkejä mahdollisesta toipumisesta vakavasta yli 15 %:n laskusta. Se kohtasi yhteisön vastareaktion korkojen alentamisen jälkeen.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolella TRONin TRX on noussut 5 %, jolloin sen viikon kokonaisvoitto on 17 %. Huomenna on sen virallisen vakaan kolikon, USDD:n, julkaisu, joka tulee saataville Tron-lohkoketjussa.

Verkosto lupaa, että USDD ajaa stablecoinit uuteen aikakauteen, jossa algoritmit ja matematiikka rakentavat perustan taloudelliselle vakaudelle ja saavutettavuudelle, hajautetusti.

TRX on valmis rikkoutumaan 20:n parhaan joukkoon (tällä hetkellä sijalla 21) ja sen hinta on dollari per TRX. Monero, suosituin tietosuojakolikko, lisäsi arvoaan tänään 3 %, samoin kuin STEPN:n GMT.

STEPN mullistaa terveyden ja kuntoilun. Tänään sen Genesis NFT -kokoelma julkaistaan Binancessa. Verkosto toivoo saavansa lisää aktiivisia käyttäjiä BSC:hen ja kasvattamaan sen myötä ekosysteemiään.

Sekä Curve DAO Token että Convex Finance, DeFi-protokolla, jonka avulla Curven likviditeetin tarjoajat voivat ansaita osuuden Curven kaupankäyntimaksuista sijoittamatta siihen likviditeettiä, ovat tällä hetkellä nousussa, nousten 8 % ja 2 %.

Curve DAO Token (CRV) muodosti nousevan levenevän kiilan kaksi päivää sitten, mikä edelsi sen nousua. Valaat myyvät sitä nyt lyhyeksi, joten hinta saattaa laskea.

Lopuksi XDC Network nousi 5 % osana lievää, mutta tasaista nousua sitten 1. toukokuuta, jolloin he julkistivat Bitruen ja DATACHAINin isännöimän kilpailun. He lahjoittavat 3 000 dollaria DC:nä ja 500 000 dollaria kokeiluvaroina. Tapahtuma päättyy 6.5.

Yearn Finance ja 0x sulkevat voittajien listan, ollen molemmat 3 % verran nousussa.

Suurin osa top 100 kolikoista, lukuun ottamatta yllä olevia, hävisi 2-4 %. OKB pudotti 5 %, mikä kääntää sen viimeaikaiset nousut. Axie Infinity ja ApeCoin menettivät kumpikin 6 %. IOTA on suurin häviäjä, pudoten 7 % tänään.

Algorandin ALGO hyppäsi yli 20 % päivässä sen jälkeen, kun se ilmoitti, että siitä tulee FIFA:n virallinen lohkoketjualusta. Tänään se on laskenut 6 prosenttia.

Trendaavat

Tämän päivän suurin voittaja on CIX100, Cryptoindex.com 100:n token. Sen hinta on tänään 0,18 dollaria, ja se on noussut 368 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Cryptoindex.com aikoo tulla kattavaksi kryptomarkkinoiden resurssiksi, joka tarjoaa nykyistä analytiikkaa ja tietoa, mukaan lukien helposti saatavilla olevat hintatarjoukset, kryptomarkkinoiden uutiset, reaaliaikainen kaupankäynti ja tilauskirjatiedot.