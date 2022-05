Kryptomarkkinat ovat enimmäkseen laskussa, ja suurin osa 100 parhaan kolikon joukosta oli kirjoitushetkellä punaisella. Lisääntyneiden taantuman pelkojen ja korkeampien korkojen uusi todellisuus ravisteli kryptomarkkinoita viikonloppuna.

Huippukryptot

Bitcoin ja Ethereum romahtivat viikonloppuna, kun huoli nousevista koroista ja taantuman mahdollisuudesta lisääntyi. Julkaisemishetkellä Bitcoin oli menettänyt noin 3 %, ja kauppa kävi hieman yli 33 500 dollarilla.

Ethereum, markkina-arvoltaan toiseksi suurin krypto, laski 4 %, mikä nosti sen tappiot viimeisen 7 päivän aikana 14 prosenttiin.

Myös loput kymmenen parhaan kryptovaluutan joukosta olivat miinuksella. Terran LUNA putosi eilen illalla 10 % sen jälkeen, kun sen vakaa kolikko UST menetti hetkellisesti sidoksensa dollariin. Sen tappiot viimeisen 7 päivän ajalta ovat nyt yhteensä 26 %.

Top 10:n ulkopuolella olevilla kryptoilla ei mennyt yhtään paremmin, useimmat laskivat 3–7 %. Merkittäviä poikkeuksia ovat Tron ja NEAR Protocol, 3 % ja 10 % nousu.

TRON on ollut valokeilassa viime viikkoina sen kauan odotetun USDD-stablecoinin vuoksi.

Sen härkäjuoksu alkoi huhtikuun lopussa, kun ekosysteemi ilmoitti muun muassa Surinamen investointialoitteista.

NEAR Protocol raportoi, että sen alustalle oli luotu 500 000 uutta tiliä yhdessä päivässä. NEAR on jatkanut nousuaan siitä lähtien ja oli noin 10 % nousussa tätä kirjoitettaessa.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolella useimmat kolikot olivat laskussa. Suurimmat häviäjät ovat Kava (- 9 %) ja Maker, AAVE ja ApeCoin, kumpikin noin – 8 %.

Suuri lupaus osoittanut ApeCoin on myös yksi viikon suurimmista häviäjistä. Se on pudonnut 31 % arvostaan viimeisen 7 päivän aikana.

Top 100 ei ole ilman nousseita: Monero (+ 5 %), Waves (+ 4 %), XDC Network ja ICON (+ 3 % kumpikin) ja Celo vaatimattomilla 2 prosentin nousulla. Moneron hash-prosentti on yli 40 % ja nousussa.

Trendaavat

Tämän päivän suurin voittaja on MetaPay, joka käy kauppaa 0,000034 dollarilla ja on noussut 547 % viimeisen 24 tunnin aikana. MetaPay on token, jolla voi tehdä ostoksia Metaxionin metaversumissa.