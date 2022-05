Kryptovaluuttateollisuus on kohdannut verilöylyn, useimpien digitaalisten kolikoiden pudotessa edelleen. CoinGeckon mukaan, kaikkien digitaalisten kolikoiden kokonaismarkkina-arvo on pudonnut yli 1,2 miljardiin dollariin. Vaikka tämä romahdus on ollut tuskallinen, se on tehnyt monista kryptovaluutoista huomattavasti halvempia. Seuraavassa joitain kryptovaluuttoja, joita hankkia dipin aikaan.

Ethereum

Terran UST:n romahdus on yksi tärkeimmistä syistä kryptovaluuttojen laskuun. Mielestäni LUNA:n kaatuminen saattaa todennäköisesti tuoda lisää sijoittajia ja kehittäjiä takaisin Ethereumin pariin. Ensinnäkin Ethereum on huomattavasti suurempi kuin Terra ja se on ollut olemassa vuosia.

Ethereumin alustan menestys ei myöskään perustu yhteenkään vakaaseen kolikkoon, kuten Terran. Tämä selittää, miksi Ethereum on menestynyt hyvin vuosien ajan, vaikka verkkoon on tehty vakavia hakkerointeja.

Lisäksi Ethereum on siirtymävaiheessa, kun kehittäjät pyrkivät tekemään siitä huomattavasti nopeamman ja ympäristöystävällisemmän. Siksi odotankin, että Ethereumin hinta nousee takaisin, joka tapahtuu kolmannella neljänneksellä.

Näin ostat Ethereumia .

Near Protocol

Near Protocol on toinen kryptovaluutta, jota hankkia. Se on lohkoketjuprojekti, joka pyrkii kehittymään paremmaksi alustaksi kehittäjille. Sen tavoitteena on olla alusta, joka on parempi ja luotettavampi kuin Ethereum ja muut proof-of-work -alustat. Se tekee tämän käyttämällä teknologiaansa, joka tunnetaan nimellä sharding.

Near Protocol on hyvä sijoitus, koska sen ekosysteemi kasvaa jatkuvasti. Kehittäjät pyrkivät myös tuomaan markkinoille vakaan kolikon, jota käytetään verkon hallintaan. Terra UST:n romahtamisen myötä on todennäköistä, että kehittäjät ottavat näistä tapahtumista opikseen julkaisun yhteydessä.

Near Protocol on myös hyvä sijoitus, koska kehittäjät ovat viime aikoina keränneet suuria summia. Suurin osa näistä varoista käytetään heidän ekosysteeminsä rakentamiseen.

Chainlink

Tosiasia lohkoketjuteollisuudessa on, että teollisuudenalat, kuten DeFi ja metaversumi, ovat tulleet jäädäkseen. Tämä tekee Chainlinkistä yhden parhaista kolikoista. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kehittäjät käyttävät alustaa laajasti ketjun ulkopuolisten tietojen yhdistämiseen ketjun sisällä.

Se on maailman suurin oraakkeli ja sillä on vähän kilpailua. Siksi, kun Chainlink-hinta on laskenut 86 % kaikkien aikojen ennätyksestään, on todennäköistä, että hinta nousee takaisin.