Kryptovaluuttojen käyttö ja käyttöönotto on lisääntynyt jyrkästi viime vuosien aikana kryptovaluuttojen noustessa valtavirtaan. Mutta uusien valuuttojen leviämisen myötä laiton käyttö ja väärinkäyttö lisääntyvät.

CoinJournal analysoi Chainalysisin raportin selvittääkseen, kuinka laajalle levinnyt kryptorikollisuus on, mitkä tyypit ovat yleisimpiä ja minä vuosien aikana kryptorikolliset menettivät eniten rahaa.

Kryptohuijaukset kasvoivat 82 prosenttia vuonna 2021, aina 7,8 miljardiin dollariin

72 % (3,2 miljardia dollaria) varastetuista varoista pyyhkäistiin DeFi-protokollien kautta

Huijausten prosenttiosuus kryptotransaktioiden kokonaismäärästä laski 66 prosenttia

Ja kuinka paha krypto todella on, kun verrataan trad-fi-tilassa tapahtuvaan petokseen? Onko tämä kaikki yliluonnollista vai onko vastustajilla järkeä – onko krypto todellakin pahantahtoisten jäteastia?

Kryptorikostrendit vuodelle 2022

Luvut ovat melko pelottavia, sillä krypto-pohjainen rikollisuus saavutti tutkimuksen mukaan 14 miljardia dollaria vuonna 2021 – tämä on (epä)terveellinen kasvu vuoden 2020 7,8 miljardista dollarista.

Mutta jos haluamme verrata tätä trad-fi-sektoriin, meidän on poistettava joitain luokkia. Terrorismin rahoitus, vastaava darknet-materiaali ja monet muut kategoriat ovat yksinkertaisesti liian laajoja mitattavaksi fiat-maailmassa. Uskon, että voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että Yhdysvaltain dollari ei ole niin turmeltumaton, että se on immuuni sen käyttämiselle huumeiden ostamiseen, varastettujen tavaroiden maksamiseen ja lukemattomiin muihin laittomiin toimiin, jotka yllä olevat luokat kattavat.

Haluamme tässä keskittyä siihen, ovatko kryptovaluuttaan "spesifiset" rikokset niin yleisiä kuin valtamedia antaa niistä olla, ja miten niitä verrataan trad-fi:hen. Tällä tarkoitamme petoksia, hakkereita, huijauksia ja kaikkea vastaavaa. Vaikka tämä on epäilemättä jonkinlainen omenoiden ja appelsiinien välinen vertailu, mitäpä pieni runollinen vertaus olisikaan ystävien kesken?

Kryptohuijaukset ja varastetut varat

Kuten yllä olevasta kaaviosta näkyy, vuosittaisessa kasvussa meitä kiinnostavat kaksi kategoriaa, jotka olivat myös kaksi suurinta tekijää: huijaukset ja varastetut varat. Huijaukset kasvoivat 82 prosenttia vuonna 2021 7,8 miljardiin dollariin, kun taas vuonna 2021kryptovaluuttoja varastettiin 3,2 miljardin dollarin arvosta – 516 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Joten joo, se ei ole hienoa. Mutta älkäämme syyllistykö pelkästään otsikkonumeroiden lukemiseen – se tekisi työstämme aivan liian helppoa. Syvemmälle kaivettaessa yksi asia erottuu, valtaosa tästä kasvusta tapahtui DeFissä, joka sattuu olemaan myös kryptoavaruuden uusin ”alatoimiala”.

DeFi

72 % varastetuista 3,2 miljardin dollarin varoista pyyhkäistiin DeFi-protokollien kautta. Mitä tulee huijauksiin, 2,8 miljardia dollaria 7,8 miljardista dollarista johtui yksinomaan maton vetämisestä – DeFi-areenan klassisesta (uudesta) huijauksesta, jossa perustajat luovat kryptovaluutan ennen kuin pyyhkivät likviditeetin ja juoksevat pois sijoittajien varoilla.

Todellisuudessa kokonaistappio on itse asiassa suurempi, koska 2,8 miljardia dollaria sisältää vain tyhjennetyn likviditeetin – eikä sitä seuraavaa alkuperäisten tokeneiden devalvaatiota, joka poikkeuksetta on yli 90%.

Kuvien kontekstualisointi

Voimmeko siis antaa DeFille luvan, kun syntyvä teollisuus käynnistyy tyhjästä ja ottaa haltuunsa koko rahajärjestelmän? Vaikka yllä olevat luvut kertovat meille, että huijaukset ja varastetut varat kasvoivat kumulatiivisesti 129 % 4,8 miljardista 11 miljardiin dollariin, mutta DeFin transaktiovolyymi kasvoi 912 % samana ajanjaksona.

Kryptovaluuttatransaktioiden kokonaismäärä kasvoi 567 % vuodesta 2020 vuoteen 2021. Joten kokonaisvaltaisen linssin läpi katsottuna, vaikka se ei todellakaan ole kaunis, se auttaa maalaamaan hieman enemmän väriä.

Toisaalta, onko tämä täysin väärässä suhteessa siihen, mitä näemme trad-fi-maailmassa?

Tämä UK Financen tutkimus osoittaa, että vuonna 2019 varastettiin 1,28 miljardia puntaa (1,67 miljardia dollaria) maksukorttipetoksista (vain luotto-, pankki-, maksu- ja pankkiautomaattikortit). Alla oleva kaavio näyttää tutkimustulokset verkkopankkipetosten tappioista Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2010–2010 2020, 160 miljoonaa dollaria vuonna 2020. Muista, että tämä on vain Yhdistyneen kuningaskunnan pankkitoimintaa, ei maailmanlaajuista. Luvut ovat kuitenkin kalpeat verrattuna siihen, mitä näemme DeFissä, vaikka jälkimmäinen olisikin globaali.

Verkkopankkipetosten tappiot Isossa-Britanniassa, tiedot Statistan kautta

Mutta verkkopankkitoiminta on tuskin uutta, kun taas DeFi ehdottomasti on. Kun hysteriaa ruokkivat meemien pumppaus, vain ylhäältä päin avautuvat tarinat Binance Smart Chainista (Safemoon), Ethereumista (Shiba Inu) ja muista, vähittäiskaupan rahaa valui sisään sijoittajien (tai, meidän pitäisi sanoa, pelaajien) pyrkiessä olemaan seuraava "rikastu nopeasti" -sijoittaja.

Tila oli uhkapelaamisen suo läpi vuoden, mikä peitti jossain määrin aidoilla projekteilla rakennettavaa tausta-arvoa. DeFi on liian leveä, jotta se voisi vain ampua kaikissa näissä hankkeissa yhdessä, kun jotkut pyrkivät luomaan aitoa hyödyllisyyttä ja toiset ovat vain kopioita haarukoista, joilla ei ole realistisia toiveita luoda mitään lisäarvoa. Ja jos DeFi on liian laaja käsite, niin kryptovaluutta ehdottomasti on.

Trad-Fi

Meidän on varottava maalaamasta koko DeFi-alaa samalla siveltimellä, kuten emme koskaan tahraisi koko trad-fi-sektoria vastaavista ongelmista. Pahamaineinen Wirecard-huijaus kesti vuosikymmenen ja johti 2 miljardin dollarin aukkoon taseessa, mutta tilintarkastajat (KPMG) jatkavat toimintaansa. Muualla Bernie Madoffin sirkusteko johti arviolta 64,8 miljardin dollarin huijaukseen.

Jopa Jordan Belfortin arvioitiin yksin aiheuttaneen sijoittajille 200 miljoonan dollarin tappioita, ja hän päätyi ällistyttämään Leonardo Di Caprioon, joka ikuisti hänet.

Todellisuudessa trad-fi on aivan liian suuri, jotta yritetään mitata tappioiden suuruutta, toimialan kokoa ja rikollisuuden kasvua. Mutta älkäämme teeskennelkö, että DeFi tai krypto ylipäätään on rahoitusalan ensimmäinen sektori, joka on tahrattu pahantahtoisella toiminnalla. Valitettava todellisuus on, että niinkin hurjaa kasvua kuin krypto on kokenut, aina tulee olemaan huonoja aikomuksia omaavia iilimatoja, jotka yrittävät manipuloida muutosta omaksi edukseen, varsinkin kun muutos tapahtuu liian nopeasti, jotta sääntelijät eivät pääse kiinni.

Ero

Todellinen ero tässä on DeFissä mahdollisten yksittäisten ryöstöjen koko. Jos erittelemme luvut tarkemmin, näemme, että vuonna 2021 tapahtuneista 2,8 miljardin dollarin mattovedoista 90 % tuli yhdestä vilpillisestä pörssistä, Thodexista, jonka toimitusjohtaja Faruk Fatih Ozer pakeni keskeytettyään asiakkaiden mahdollisuuden nostaa varoja. Häntä uhkaa nyt 40 000 vuoden (!) tuomio Turkissa, jos viranomaiset koskaan saavat hänet kiinni.

Axie Infinity hakkeroitiin äskettäin 625 miljoonalla dollarilla, kun hakkeri sai haltuunsa yksityiset suoja-avaimet. Viime vuonna Poly Network joutui 600 miljoonan dollarin hakkeroinnin uhriksi , vaikka tarina sai omituisen käänteen, kun hakkeri palautti varat ja päätyi tarjoukseen turvallisuusneuvonantajana.

Poly Networkin tapauksessa valkohattuhakkeri ei todellakaan ole ainoa hyväntahtoinen, sillä SushiSwap sai ilmoituksen heidän koodissaan olevasta valtavasta 350 miljoonan dollarin haavoittuvuudesta valkohattuhakkerin toimesta, kun taas Polygon maksoi 2 miljoonan dollarin palkkion, kun heille vihjattiin äskettäin virhe, joka olisi voinut aiheuttaa 850 miljoonan dollarin tappiot.

Valkohattu tai pahantahtoinen todellisuus on kuitenkin, että tämän mittakaavan, satojen miljoonien dollarien, ryöstöt on huomattavasti helpompaa tehdä kannettavasta tietokoneesta, kotona lohkoketjussa kuin trad-fi-maailmassa. Joten vaikka kokonaismäärät laskevat krypton kypsyessä, mukaan lukien nämä yksittäiset tapaukset, tilassa oleva raha ja mahdollisuus toimia nimettömänä tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden.

On haastavaa kuvitella, että tämän mittakaavan ryöstöt jäävät liian usein huomaamatta trad-fi-maailmassa, mutta niitä kuitenkin tapahtuu – kuten mainitsimme useiden tapausten yhteydessä yllä.

Positiivinen liikerata

Chainalysis-raportissa kuitenkin huomioidaan lainvalvontaviranomaisten lisääntynyt kyky nostaa syytteitä rikoksista, ja siinä mainitaan CFTC:n viimeaikaiset pyrkimykset nostaa syytteet useista investointihuijauksista, FBI:n tyrmäys tuotteliaan REvil-lunnasohjelmakannasta ja OFAC:n sanktiot Suexille ja Chatexille, kahdelle Venäjä-pohjaiselle kryptovaluuttapalvelulle, jotka ovat vahvasti mukana rahanpesussa. Ja tämä on alue, johon haluamme syventyä enemmän.

IRS ilmoitti myös takavarikoineen yli 3,5 miljardin dollarin arvosta laittomasti hankittua kryptovaluuttaa vuonna 2021, Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi 56 miljoonaa dollaria pahamaineisessa BitConnect-petoksessa ja lisäksi 2,3 miljoonaa dollaria Colonial Pipeline -lunnashyökkäyksessä.

Yhä useammin lainvalvontaviranomaiset ovat pystyneet kohdistamaan krypto-fiat-sillan auttamaan näiden toimintojen vainoamisessa. Lohkoketjun tarjoama läpinäkyvyys on itse asiassa ongelma siinä mielessä rikollisille, sillä rahojen "peseminen" muuttuu vaikeaksi suuressa mittakaavassa, kun maailma voi seurata, mitä lohkoketjussa tapahtuu. Voi olla helpompaa siirtää sitä virtuaalisesti, mutta jos haluat sillata fiatiin, se vaatii huomattavasti enemmän kekseliäisyyttä.

Ennuste

Kun tarkastellaan sitä tosiasiaa, että kryptovaluuttojen transaktiovolyymi kasvoi 567 prosenttia 15,8 biljoonaan dollariin vuodesta 2020 vuoteen 2021, mutta huijaukset ja varastetut varat kasvoivat vain 129 prosenttia, tämä tarkoittaa 66 prosentin laskua laittomassa toiminnassa suhteessa transaktiovolyymiin, mikä on edustavampi mittari kuin pelkkä huijausten ja varastettujen varojen lukujen katsominen erikseen.

Jos ekstrapoloidaan eteenpäin ja tarkastellaan tapausta, jossa kryptovaluuttojen transaktiovolyymi pysyy 15,8 biljoonan dollarin tasolla vuonna 2022, tämä sama huijausten ja varastettujen varojen 66 prosentin lasku prosentteina volyymista merkitsisi huijauksia ja varastettuja varoja vuonna 2022 3,7 miljardia dollaria, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 11 miljardia dollaria vuonna 2020.

Ilman alan hurjaa kasvua, tällaisten ryöstöjen esiintymistiheys on itse asiassa laskemassa huomattavasti, minkä alla oleva kaavio, joka ekstrapoloi vuoden 2021 luvut tähän vuoteen, osoittaa.

Johtopäätös

Lopuksi viranomaiset alkavat ymmärtää ja valvoa entistä villin lännen kryptomaailmaa yhä enemmän. Vainot tapahtuvat kiihtyvällä vauhdilla, ja sääntely on kuroutumassa kiinni. Luvut viittaavat siihen, että DeFin ja kryptovaluuttojen räjähdysmäisen kasvun myötä hakkerit ja tietoturvaloukkaukset vähenevät suhteellisesti. Vaikka tällaisia ongelmia on vaikea mitata, niitä esiintyy tietysti myös trad-fi-maailmassa.

Kuitenkin yksittäisten hakkerointien koko, jota näemme kryptossa, on huolestuttava. Asiakkaiden tulee olla erityisen valppaita varojensa suhteen ja varovaisia säilytyskäytännöissään. Toimiala saattaa kasvaa armottomasti ja ongelman laajuus voi olla liioiteltua, varsinkin kun verrataan vastaaviin trad-fi-maailman tapahtumiin, mutta silti se on ongelma.

Mutta jos trendit jatkuvat, olemme oikealla tiellä.