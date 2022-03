Kryptovaluuttapörssi FTX avaa toimiston Australiaan

FTX, jota pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista kryptopörsseistä, on avannut toimiston Australiaan ja saanut Australian Financial Services License (AFSL) -lisenssin. Pörssin on nyt tarkoitus antaa australialaissijoittajille mahdollisuus aloittaa kaupankäynti alustallaan jo tällä viikolla.

FTX:n toimitusjohtaja ja perustaja, Sam Bankman-Fried, kommentoi uutta laajennusta:

"Olemme innoissamme voidessamme tuoda FTX:n innovatiiviset tuotteet ja palvelut Australian markkinoille. FTX Australian perustamisen pitäisi tarjota kaikille paikallisille asiakkaillemme luottamusta käydä kauppaa rekisteröidyllä ja lisensoidulla alustalla. Kuten muillakin lainkäyttöalueilla, joissa toimimme, merkittävää resursseja on varattu ennakoivaan vuorovaikutukseen paikallisten sääntelyviranomaisten kanssa."

Kehitys tulee FTX:n perustajan, Sam Bankman-Friedin, lähtiessä maailmanlaajuiselle kulutuskierrokselle, kun hän yrittää hyödyntää institutionaalisten tahojen tasaista kiinnostusta kryptovaluuttoihin eri puolilla maailmaa.

Sam Bankman-Fried, joka on yksi kryptoalan seuratuimmista johtajista, sanoi, että FTX pyrkii saamaan Australian sivukonttoriin tiimin, joka tukee pörssin ulkopuolisten johdannaisten, kuten futuurien, optioiden, vipuvaikutteisten kuponkien ja erosopimusten (DFD) liikkeeseenlaskua.

The Australian Financial Review -lehden haastattelussa herra Bankman-Fried sanoi:

"Vaikka meillä on tällä hetkellä pieni tiimi Australiassa, aiomme suunnilleen kaksinkertaistaa nykyisen henkilöstömme koon palkkaamalla kehittäjiä, operatiivista henkilöstöä ja markkinointitiimin jäseniä."

Pyrkimys krypton säätelyyn Australiassa

Australia, kuten monet muut maat ympäri maailman, työskentelee väsymättä luodakseen säännöksiä räjähdysmäisesti kasvavan kryptosektorin hallitsemiseksi.

FTX:n oli avattava toimisto Australiaan ja hankittava Australian Financial Services License (AFSL), jotta se voisi tarjota palveluitaan australialaisille.

Aiemmin tänään, avatessaan Australian Blockchain Week -konferenssin, Australian senaattori, Andrew Bragg, teki lainsäädäntöehdotuksen, jossa vaadittiin uudistuksia "kryptomarkkinoiden lisensiointiin, säilytykseen, hajautettuihin itsenäisiin organisaatioihin (DAO), debunkingiin ja veroihin", jotta voitaisiin luoda suotuisa ympäristö uudelle Digital Asset -ekosysteemille.