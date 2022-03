SuperRare-ekosysteemi ilmoitti Twitterissä, että sen alkuperäisen RARE-tokenin haltijoilla on yksi päivä aikaa äänestää seuraavia itsenäisiä gallerioita, jotka esitellään SuperRaressa. Äänestys päättyy 21. maaliskuuta klo 21 (UTC +8). Kirjoitushetkellä RARE oli lisännyt arvoaan 39 prosenttia.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa RARE, tämä opas on sinua varten.

Koska RARE on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa RARE nyt seuraavasti:

Voit ostaa RARE nyt seuraavasti:

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien RARE -kolikot.

SuperRare on johtava NFT-alusta, jolla on tähän mennessä kerätty digitaalista taidetta noin 90 miljoonan dollarin arvosta. SuperRaren 1.0-versiossa SuperRare-tiimi valitsi taiteilijoita, jotka lyövät teoksiaan yhteisellä älykkäällä sopimuksella SuperRare NFT:nä.

Version 2.0 myötä tämä muuttui ottamalla käyttöön itsenäisesti toimivat myymälät, verkkolaajuinen kuratointi ja suvereenit lyöntisopimukset, joilla taiteilijat voivat mainostaa, lyödä ja myydä teoksiaan suoraan keräilijöille.

SuperRare siirsi verkon hallinnon ja omistajuuden yhteisölle asteittaisen hajauttamisen tavoitteena. Se on DAO, joka jakaa varoja yhteisön kassasta, valvoo keskeisiä alustaparametreja ja äänestää protokollaan ja verkkoon ehdotetuista parannuksista.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Tech News Leader ennustaa, että SuperRare voi nousta 0,93 dollariin tämän vuoden loppuun mennessä. Viiden vuoden kuluttua yksi RARE maksaa 2,69 dollaria. Vuosikymmenen kuluttua yksi RARE on 17,43 dollarin arvoinen.

