Kuusi parasta kryptovaluuttaa ostettavaksi pitkän tähtäimen sijoituksena vuonna 2023

Haastavan vuoden jälkeen pöly alkaa vihdoin laskeutua kryptomarkkinoilla. Vuoden 2022 seismiset tapahtumat ovat muuttaneet markkinoiden dynamiikkaa ja sijoitusstrategioita lähitulevaisuuden osalta. Nopean tuoton tavoittelun sijaan monet sijoittajat pyrkivät nyt sijoittamaan pitkällä tähtäimellä. Mitkä ovat siis kuusi parasta kryptovaluuttaa, joita kannattaa ostaa vankkaa pitkän aikavälin kryptosijoitusstrategiaa silmällä pitäen vuonna 2023?

Kuusi parasta kryptovaluuttaa kryptosijoitusstrategiaasi

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

Play-to-earn- (P2E), GameFi- ja lohkoketjupelaamisen sektoreille on ennustettu räjähdysmäistä kasvua vuonna 2023 ja sen jälkeen. Siksi Metacaden (MCADE) ympärillä on runsaasti kohua, joka keskittyy etenkin sen laajaan valikoimaan metaversumi- ja arcade-pelejä tulevaisuudessa. Yhtiö aikoo tulla perimmäiseksi Web3-pelikeskukseksi, jossa pelaajat, kehittäjät ja yrittäjät voivat yhdistyä, kommunikoida ja toimia toistensa kanssa vuorovaikutuksessa keskinäisen hyödyn ja mahdollisen taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi.

Seuraavaksi tarkastellaan, miten Metacade (MCADE) toimii. Pelaajilla on mahdollisuus kerryttää tuloja P2E-peleistä, verkkokilpailuista, sisällön luomisesta, alfa- ja beta-testauksesta sekä uusista työmahdollisuuksista. Kehittäjät voivat olla suoraan vuorovaikutuksessa pelaajien kanssa testatakseen ja kehittääkseen tuotteita, julkaistakseen uusia pelejä, järjestääkseen maksullisia kilpailuja ja rekrytoidakseen ammattitaitoisia työntekijöitä. Myös yrittäjät ja kryptofanit voivat panostaa ja sijoittaa MCADE-tokeneitaan.

Metacaden (MCADE) liiketoimintamalli on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kryptopelaamisesta. Tätä osallistavaa lähestymistapaa vahvistaa entisestään yrityksen ilmoittama aikomus tulla DAO:ksi, jossa jokaiselle jäsenelle annetaan määräysvalta panoksesta ja alustan ohjauksesta. Yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvaan tiekarttaan kuuluu myös Metagrants-ohjelma, joka tarjoaa rahoitusta alustan seuraavan sukupolven nimikkeiden kehittämiseen.

Miksi MCADE on ostamisen arvoinen?

Metacadea (MCADE) ei ole vielä lanseerattu, joten kun harkitset kryptosijoitusstrategiaasi, on tärkeää tarkastella sen presalen onnistumista ja tiekartan visiota. Se keräsi nopeasti 3,3 miljoonaa dollaria presalen betavaiheessa ja on jo matkalla kohti viittä miljoonaa dollaria, joten kyseessä on ehdottomasti vakuuttava vaihtoehto P2E- ja GameFi-aloilla. Molemmat kohdemarkkinat ovat räjähtämässä käsiin, ja kutkuttavalla presale-hinnalla Metacade (MCADE) on parhaiden kryptovaluuttojen ykkösvalinta.

2. Ethereum (ETH)

Jättimäinen krypto on toisella sijalla tässä parhaiden kryptovaluuttojen listassa. Joidenkin analyytikkojen mielestä Ethereum (ETH) on pysyvästi Bitcoinin (BTC) varjossa, mutta asian laita ei välttämättä ole juuri tämä. Molemmat näistä jättiläisistä ovat digitaalisia valuuttoja, mutta Ethereum (ETH) tarjoaa paljon enemmän tukemalla valtavaa valikoimaa älykkäitä sopimuksia, hajautettuja sovelluksia ja DeFi-palveluja.

Ethereum (ETH) on innoittanut monia kilpailijoita, jotka pyrkivät tarjoamaan vaihtoehtoja alustan tunnettuihin kritiikin kohteisiin eli korkeisiin kustannuksiin, skaalautuvuusongelmiin ja hitaaseen transaktiokäsittelyyn. Mutta vaikka osa kilpailijoista on onnistunut näissä tavoitteissa, Ethereum (ETH) jatkaa edelleen matkaansa tehokkaiden toimintojensa, laajan hyväksynnän, vakauden, turvallisuuden ja likviditeetin ansiosta. Ethereumin (ETH) valtaistuimelle pyrkijöillä on vielä pitkä matka kuljettavanaan, ennen kuin ne pystyvät vastaamaan sen ominaisuuksiin.

Miksi ETH on ostamisen arvoinen?

Epävarmoina aikoina sijoittajat kääntävät usein katseensa vakaaseen, vakiintuneeseen ja kestävään suorituskykyyn, ja tämä sääntö pätee yhtä lailla kryptomarkkinoihin. Tyypillisesti se tarkoittaa myös sitä, että sijoittajat suuntaavat katseensa suurempiin yrityksiin, jotka pystyvät paremmin selviytymään lyhytaikaisista häiriöistä tai ongelmista. Ethereumin (ETH) koko on varmasti yksi tekijä, joka ohjaa ihmisten kryptosijoitusstrategiaa, mutta sen monet muut ominaisuudet tekevät siitä myös yhden parhaista kryptovaluutoista pitkällä aikavälillä.

3. ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) ei ehkä ole itsestäänselvä valinta, kun on kyse parhaista kryptovaluutoista, mutta se on edelleen sitkeästi suosittu innokkaiden faniensa keskuudessa. Paris Hiltonin ja Justin Bieberin kaltaisten kuuluisien nimien tukema ApeCoin (APE) näyttää jakavan mielipiteitä, mitä kryptosijoitusstrategiaan tulee. Kriitikot viittaavat arvon laskuun sen maaliskuun 2022 lanseerauksen jälkeen, kun taas kiihkeät kannattajat mainitsevat onnistuneet NFT-käynnistykset sekä sen, ettei FTX-romahduksella ollut siihen juuri vaikutusta.

Nämä erittäin onnistuneet NFT-käynnistykset ovat merkittävä osasyy siihen, miksi ApeCoin (APE) on kryptomaailman suosikki. Tietyt Bored Ape Yacht Clubin ja Mutant Ape Yacht Clubin NFT:iden haltijat nauttivat huikeista tuotoista, ja juuri tämä lupaus yhdessä superälykkään markkinoinnin, fiksun myyntityön, jännittävien tulevaisuudensuunnitelmien ja Yuga Labsin kanssa pitää yllä sijoittajien kiinnostusta ApeCoinia (APE) kohtaan.

Miksi APE on ostamisen arvoinen?

Koska ApeCoin (APE) on laajalti hyväksytty ja erittäin suosittu, monet sijoittajat pitävät tätä meemikolikkoa olennaisena osana kryptosijoitusstrategiaansa. Mutta onko se hyvä pitkän aikavälin panostus parhaiden kryptovaluuttojen joukossa? Vastaus on kyllä, perustuen sen jatkuvaan suosioon, ylivoimaiseen myynninedistämiseen, kasvavaan ekosysteemiin, pelaaminen mukaan lukien, sekä korkeaan likviditeettiin. ApeCoin (APE) saattaa hyvinkin todistaa, että toisinaan hype on täysin oikeutettua

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) on klassinen esimerkki siitä, miten kryptoilla on valta ravistella vanhanaikaista markkinadynamiikkaa ja tarjota uusi palvelu, joka on nopeampi, halvempi ja turvallisempi kuin perinteiset menetelmät. Jos olet joskus kokenut turhautumista yrittäessäsi tehdä kansainvälistä tilisiirtoa perinteisen rahoituslaitoksen kanssa, arvostat Ripplen (XRP) salamannopeaa nopeutta, mukavuutta ja alhaisia maksuja.

Jotkut olettavat, että Ripple (XRP) keskittyy yksittäisiin asiakkaisiin, mutta yritys on suunnattu ennemminkin rahoituspalveluyrityksille, jotka käyttävät sitä tarjotakseen parempaa palvelua asiakkailleen. Ripplen (XRP) asiakaskunta pitää sisällään joitakin maailman tunnetuimpia rahoituslaitoksia, joihin lukeutuvat esimerkiksi Santander, Bank of America ja UBS. Tällaiset nimet osoittavat, miksi Ripple (XRP) sijoittuu niin korkealle parhaiden kryptovaluuttojen joukossa ja miksi sitä voidaan pitää pitkän aikavälin sijoituksena.

Miksi XRP on ostamisen arvoinen?

Vaikka Ripple (XRP) on maineeltaan parhaiden kryptovaluuttojen joukossa, aiheuttaa ongelmia sen ja SEC:n välinen oikeusjuttu, joka koskee mahdollista säännösten rikkomista. Kielteisellä tuomiolla on luonnollisesti vakavia kielteisiä seurauksia, mutta myös päinvastoin. Jos Ripple (XRP) voittaa oikeuskäsittelynsä, ja kun otetaan huomioon sen lukuisat nimekkäät asiakkaat ja kumppanuudet, sen pitäisi ehdottomasti olla osa vankkaa pitkän aikavälin kryptosijoitusstrategiaa.

5. Polygon (MATIC)

Joissakin kryptoissa on kyse vain hypestä, jota tukevat korkean profiilin julkkikset, loistelias markkinointi ja arvostetut sponsorointisopimukset. Mutta harvoin tällaisen tyylin alta löytyy juurikaan mitään sisältöä. Polygon (MATIC) ei voisi olla kauempana tästä mallista. Jos Polygonin (MATIC) markkinointi olisi yhtä hyvää kuin sen alusta, tuotevalikoima ja toiminnallisuus, se olisi varmasti vielä suurempi menestys kuin se jo on.

Polygon (MATIC) on laajalti tunnustettu johtavaksi layer-2-ratkaisuksi Ethereumille (ETH). Se toimii tarjoamalla nopeampaa, skaalautuvampaa, halvempaa ja joustavampaa transaktioiden käsittelyä. Nämä ominaisuudet yhdistettynä sen helppokäyttöisyyteen ovat tehneet Polygonista (MATIC) erittäin suositun kehittäjien ja sijoittajien keskuudessa. Koska alustalla toimii suuri joukko sovelluksia ja koska niin monet kehittäjät ovat mukana, Polygon (MATIC) on olennainen osa mitä tahansa pitkän aikavälin kryptosijoitusstrategiaa.

Miksi MATIC on ostamisen arvoinen?

Monet sijoittajat tukevat nyt mieluummin alan jättiläisiä, kuten Ethereumia (ETH). Tällaisella kryptosijoitusstrategialla on todennäköisesti positiivinen vaikutus Polygonin (MATIC) kaltaisiin yrityksiin, jotka ovat läheisesti sidoksissa Ethereumiin (ETH). Mutta se aliarvioi erinomaista toiminnallisuutta, mainetta ja kumppanuuksia, jotka tekevät Polygonista (MATIC) yhden parhaista kryptovaluutoista omana itsenään. Sen jatkuva menestys ja vaikuttavat tulevaisuudensuunnitelmat tekevät siitä myös hienon pitkän aikavälin vaihtoehdon.

6. Bitcoin (BTC)

Mikäli olet koskaan tarvinnut todisteita pitkän aikavälin kryptosijoitusstrategian eduista, kannattaa siinä tapauksessa tutustua Bitcoiniin (BTC) . Sijoittajat, jotka ostivat BTC:tä vuoden 2017 alussa, maksoivat siitä noin 1 000 dollarin hinnan. Vuoden 2023 alussa tuon sijoituksen arvo on 18-kertainen. Myönnettäköön, että tämä luku ei ole yhtä vaikuttava kuin vuoden 2021 yli 68 000 dollarin huippulukemat, mutta se havainnollistaa pitkän aikavälin näkemyksen arvon.

Jo pelkästään Bitcoinin (BTC) koko tarkoittaa luonnollisesti sitä, että se on aina mukana parhaiden kryptovaluuttojen listalla. Bitcoin (BTC) on selvinnyt monista myrskyistä sen jälkeen, kun se lanseerattiin vuonna 2009 . Muut yritykset ovat tulleet ja menneet, mutta Bitcoin (BTC) on kestänyt ja pysynyt sinnikkäästi kyydissä. Monille se on niin sanottu ”go-to” -kryptovaluutta, eikä sen markkinajohtajuus näytä olevan uhattuna lähiaikoina. Kaikkiin pitkän aikavälin kryptosijoitusstrategiasuunnitelmiin tulisi ehdottomasti sisällyttää Bitcoin (BTC).

Miksi BTC on ostamisen arvoinen?

Suuret institutionaaliset sijoittajat hyväksyvät yleisesti sen tosiasian, että kaikesta huolimatta kryptovaluutat ovat tulleet jäädäkseen. Nämä sijoittajat ymmärtävät myös, miten tärkeää on seurata markkinoiden suurinta, pitkäaikaisinta, suosituinta ja arvokkainta toimijaa. Lopuksi he tietävät paremmin kuin kukaan muu, että jos katsotaan sijoittamista pitkällä tähtäimellä, markkinat elpyvät lähes aina. Jos Bitcoin (BTC) on institutionaalisten sijoittajien valinta, sen pitäisi olla kaikkien valinta.

Parhaat kryptovaluutat sinun kryptosijoitusstrategiaan: lopputulos

Jos etsit parhaita kryptovaluuttoja ostettavaksi osana vankkaa pitkän aikavälin kryptosijoitusstrategiaa, on kaikilla näillä ehdokkailla omat erityiset vahvuutensa. Lisäksi ApeCoinilla (APE), Bitcoinilla (BTC), Ethereumilla (ETH), Metacadella (MCADE), Polygonilla (MATIC) ja Ripplellä (XRP) on kaikilla potentiaalia nauttia pitkästä ja menestyksekkäästä tulevaisuudesta.

Voittajan valitseminen voi tuntua haastavalta, mutta loppujen lopuksi päätös on varsin helppo. P2E:n ja GameFin buumi tarkoittaa, että Metacade (MCADE) on loistava mahdollisuus pitkällä aikavälillä, ja sen nykyinen presale tarjoaa myös erinomaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin voittoja. Nyt ei kuitenkaan ole aikaa viivytellä, jos haluat päästä osalliseksi parhaaseen presale-hintaan .

