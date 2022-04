Kryptomarkkinat alkoivat vuonna 2022 huonosti. Useimmat kolikot ovat sittemmin toipuneet tästä lamasta, mutta ne eivät ole lähelläkään huippuaan. Vaikka laajemmilla markkinoilla on edelleen useita riskejä, vuodesta 2022 voi silti muodostua loistava vuosi kryptotoiminnalle. Tässä syy, miksi:

Perinteiset omaisuusluokat ovat olleet vakavasti heikompia, ja tämä voi työntää sijoittajat kryptomarkkinoille

Osa sijoittajien alkuvuoden huolenaiheista on vähitellen laantumassa

Krypto on edelleen vahvasti kasvava voimavara epävakaudestaan huolimatta

Seuraavassa täydellinen luettelo niille sijoittajille, jotka etsivät kryptohelmiä, joilla on vielä potentiaalia menestyä hyvin vuonna 2022:

Decentraland (MANA)

Vaikka kryptomarkkinat kärsivät kovasti vuoden 2022 alussa, metaversumi-kolikot, kuten Decenterland (MANA) , kohtasivat jyrkempiä pudotuksia. Kolikot ovat jotenkin toipuneet, mutta ovat edelleen alhaisempia aiempiin odotuksiin verrattuna.

Tietolähde: Tradingview

Hyvä uutinen on, että kiinnostus metaversumia kohtaan kasvaa jatkuvasti. Tämän seurauksena on todennäköistä, että MANA ja muut metaversumi-kolikot kääntävät asiat toisinpäin ennen vuoden loppua.

Fantom (FTM)

Fantomilla (FTM) on tänä vuonna ylitettävänään useita esteitä. Vuoden huonon alun jälkeen, Fantom ilmoitti lisäksi, että yksi pääperustajista oli lähtenyt projektista. Tämä loukkasi sijoittajien luottamuksen ja kolikko romahti. Mutta olemme nähneet jonkin verran toipumista. Fantom on edelleen erittäin luotettava DeFi-projekti. Sitä kannattaa tarkastella vuonna 2022.

Loopring (LRC)