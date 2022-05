Markkinoilla vallitsevan synkkyyden taustalla, Maker DAO:n MKR-token on toivon säde. Sen maailmanlaajuinen liikenne kasvaa jatkuvasti, ja suurin osa siitä näyttää olevan Puolasta, Koreasta, Japanista ja Venäjältä.

Maker paljasti äskettäin AstraProtocolin odotetun julkaisupäivän. ASTR-token saapuu heidän lohkoketjuunsa tämän kuun lopussa.

Maker on yksi harvoista vihreistä kryptovaluutoista tänään, yli 2 % kasvulla tätä kirjoitettaessa.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää Maker-ekosysteemistä ja sen kolikosta, mukaan lukien kannattaako Makeria ostaa ja mistä voit halutessasi ostaa sen.

Maker (MKR) on Maker-protokollan ja MakerDAO:n, ohjelmistoalustan ja hajautetun organisaation, hallintomerkki. Niiden avulla käyttäjät voivat laskea liikkeeseen ja hallita DAI-stablecoinia.

MKR-tokenit antavat haltijoilleen äänioikeuden Maker Protocollan kehittämiseen, mutta eivät maksa heille osinkoja. DAI:n menestyksen myötä, niiden arvon odotetaan nousevan.

Maker-ekosysteemi on hajautetun rahoituksen ensimmäisiä ja vakaimpia projekteja. MKR antaa haltijoille mahdollisuuden osallistua suoraan DAI:n hallintaan, mikä tekee siitä ainutlaatuisen.

Jokainen haltija voi äänestää Maker-protokollan mahdollisista muutoksista. Niiden vaikutus riippuu heidän MKR-osuutensa koosta.

Mikään ei voi korvata oman tutkimuksen tekemistä. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Digital Coin Price ennustaa positiivisen hintaradan Makerille:

Wallet Investor ei ole yhtä optimistinen, sillä se ennustaa varsin huomattavaa laskua. Analyytikko ennustaa Makerin menettävän yli 60 % arvostaan vuoden sisällä.

