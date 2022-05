Sen jälkeen, kun sen vakaa kolikko menetti valuuttakiinnityksensä dollariin, Terra lähti laskukierteeseen. Suuntaus jatkuu tänäänkin, vielä näkyvämmin kuin eilen, jolloin LUNA menetti ”vain” puolet arvostaan.

Terra oli pudonnut sijalle 14. Coinmarketcapissa, mutta tänään se on laskenut jopa sijalle 29. Onko aika ostaa dippi ennen kuin on liian myöhäistä?

Jos haluat tietää lisää Terrasta, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ostaa Terra nyt, olet tullut oikeaan paikkaan.

Mikä on Terra?

Terra yritti erottua joukosta käyttämällä fiat-sidottuja vakaita kolikoita väittäen, että se yhdisti kryptovaluuttojen rajattomat edut fiat-valuuttojen päivittäiseen hintavakauteen.

Tämä on luotettava strategia, vain sen stablecoin UST menetti kiinnityksensä, minkä vuoksi kaikki tämä tapahtui. Stablecoinilla ei itse asiassa ollut tukea.

Algoritmi, jonka sanottiin säätävän vakaan kolikon tarjontaa kysynnän perusteella, ei auttanut. Se antoi LUNA-haltijoille kannustimen vaihtaa LUNAa ja vakaakolikoita kannattaviin valuuttakursseihin, joko laajentaen tai supistaen vakaakolikoiden tarjontaa vastaamaan kysyntää.

Tällä hetkellä LUNA:lla tai UST:lla ei ole kysyntää. Lähes kaikki johtavat pörssit ovat estäneet nostot.

Pitäisikö Terra ostaa tänään?

Terraan kannattaa ehdottomasti sijoittaa, jos ajoitus on oikea. Se ei ehkä ole kuitenkaan nyt. Jos uskot sen paranevan, tämä on riski, joka sinun on otettava.

Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Älä ota hintaennusteita nimellisarvoon.

Terran hintaennuste

Analyytikot ovat edelleen nousujohteisia Terran laskusta huolimatta. CryptoNewZ ennustaa, että se käy kauppaa 78–85 dollaria kolikkoa kohden ensi vuonna. Wallet Investorin yhden vuoden hintaennuste on 151 dollaria.

Coinpedia odottaa, että LUNA käy kauppaa 132–257 dollarin välillä ensi vuoden lopussa. Gov Capital liittyy härkien joukkoon ja antaa hintaennusteensa: 166 dollaria vuoden kuluttua.

