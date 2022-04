Kryptovaluuttamarkkinat ovat jatkaneet hidasta toipumistaan huonon viikon alun jälkeen.

Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat voivat päättää viikon positiivisesti viimeisimmän kehityksensä ansiosta. Kryptomarkkinoiden kokonaiskatto on kasvanut alle prosentin ja on tällä hetkellä yli 1,8 biljoonaa dollaria.

Bitcoin lähestyy 40 000 dollarin psykologista tasoa, vaikka se on lisännyt arvoaan alle prosentin viimeisen 24 tunnin aikana. Ether on noussut noin 2 % toistaiseksi tänään ja näyttää saavuttavan pian 3 000 dollarin rajan.

BNB, Binance-ekosysteemin natiivi token, on markkina-arvolla mitattuna 10:n parhaan kryptovaluutan joukossa parhaiten menestynyt viimeisen 24 tunnin aikana. Kolikon arvo on noussut yli 4 % viimeisten muutaman tunnin aikana, mikä on päihittänyt muut prosessissa olevat suuret kolikot ja rahakkeet.

Rallia vauhdittaa uutinen, että Coinbase on listannut Binance USD (BUSD) stablecoinin. Coinbase on suuri kryptovaluuttapörssi ja yksi Binancen johtavista kilpailijoista.

Tästä syystä uutinen, että Coinbase listasi Binancen vakaan kolikon, toimi katalysaattorina nostamassa BNB:tä korkeammalle.

Tarkasteltavat avaintasot

BNB/USD-parin 4-tunnin kaavio on edelleen laskussa, koska BNB on ollut heikompi viime päivinä. Tekniset indikaattorit osoittavat kuitenkin, että BNB on toipumassa viimeaikaisesta lamasta.

Kirjoitushetkellä BNB:n kauppahinta on 404,90 dollaria kolikkoa kohden. MACD-viiva on edelleen neutraalin vyöhykkeen alapuolella, mutta viimeaikainen lentorata osoittaa, että se voi pian ylittää positiiviselle alueelle. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi 57 osoittaa, että BNB ei ole enää ylimyydyllä alueella.

Jos ralli jatkuu, BNB voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 423 dollarilla ennen päivän loppua. Resistanssipisteen 435 dollarissa pitäisi kuitenkin rajoittaa lisäliikettä alaspäin lyhyellä aikavälillä.

Toisaalta, jos karhut saavat takaisin hallinnan, BNB voi joutua puolustamaan suurta tukitasoaan 394 dollarilla.