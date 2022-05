Kryptovaluuttamarkkinat ovat menestyneet heikommin viimeisen 24 tunnin aikana positiivisen viikon alun jälkeen.

Kryptovaluuttamarkkinoiden toipumismatka on kohdannut pienen haasteen, kun markkinat menettivät lähes 2 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana.

Kryptovaluuttojen kokonaismarkkinoiden yläraja on pudonnut jälleen alle 1,3 biljoonan dollarin rajan viimeisimmän laskukehityksen jälkeen.

Bitcoin kamppailee ylittääkseen 31 000 dollarin vastustustason ja on menettänyt 1,7 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana. Ether, maailman toiseksi suurin kryptovaluutta markkina-arvoltaan, on laskenut tänään yli 2 %, mutta säilyttää arvonsa yli 2 000 dollarin psykologisen tason.

Kuitenkin KLAY, Klaytn-ekosysteemin alkuperäinen token, on tänään kasvanut yli 5 %. KLAY on markkina-arvolla mitattuna tällä hetkellä parhaiten menestyvä 50:n parhaan kryptovaluutan joukossa. Se on kuitenkin menettänyt yli 7 % arvostaan viimeisen seitsemän päivän aikana.

KLAY:n jatkuvan positiivisen suorituskyvyn takana ei ole ilmeistä katalysaattoria. KLAY on voittanut laajemmat kryptovaluuttamarkkinat ja muut johtavat kryptovaluutat, mukaan lukien Bitcoin, Ether, XRP, Solana ja Cardano.

Tarkasteltavat avaintasot

KLAY/USDT-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä nousussa, KLAY:n jatkuvan positiivisen kehityksen ansiosta.

MACD-linja on juuri saapunut neutraalille alueelle ja voi siirtyä positiiviselle alueelle, jos ralli jatkuu.

14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (61) osoittaa, että KLAY voi pian päästä yliostetulle alueelle, jos se pystyy säilyttämään nykyisen vauhtinsa.

Kirjoitushetkellä KLAY:n kauppahinta on 0,442 dollaria kolikkoa kohden. Jos ralli jatkuu, KLAY voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 0,511 dollarissa ennen päivän loppua. Se tarvitsee kuitenkin laajemman kryptomarkkinoiden tuen, ylittääkseen toisen suuren vastustustasonsa 0,724 dollarilla lyhyellä aikavälillä.