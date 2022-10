Miksi krypto seuraa osakemarkkinoita lähempänä kuin koskaan ennen?

Tuntuu, että vain Jerome Powellin sanoilla on markkinoilla tällä hetkellä merkitystä.

Dataa katsottuna se on tavallaan totta. Piirsin Bitcoinin korrelaation S&P 500:aan vuoden 2017 alusta lähtien, ja tulokset osoittavat, että korrelaatio on yleisesti ottaen piristynyt ajan myötä. Tämä todella kumoaa puheen ”inflaatiosuojana toimimisesta”, joka osoittautui niin suosituksi pandemian aikana.

Mutta eikö korrelaatioiden pitäisi laskea ajan myötä? No eipä oikeastaan. Ajattele vuotta 2017 ja kryptomaailman tekstuuria. Se oli edelleen markkinarako; se oli vasta alkamassa peittyä valtavirtaan – eikä todellakaan lähellekään digitaalista mustetta, jota sen päälle nykyään roiskuu.

Nykyään meillä on sen hallussa julkiset yhtiöt. Kävin tänä kesänä El Salvadorissa, jossa maksoin tavarat sillä. Nämä ovat huomattavaa kehitystä verrattuna vain muutaman vuoden takaiseen. Tosiasia on, että Bitcoin on nyt valtavirtaa.

Ja koska se on valtavirran rahoitusomaisuus – ja se on huomattavasti kauempana riskispektristä – markkinat todellakin vaikuttavat siihen.

2022

Tämä korrelaatio on todellakin saavuttanut kaikkien aikojen ennätyksen tänä vuonna, ja se on edennyt osakemarkkinoiden kanssa. Mistä nousu ylöspäin johtui? Korkoympäristö on muuttunut täysin.

Vuosikymmenen historiallisen alhaisten korkojen jälkeen inflaatio on räjähtänyt saumoihin pandemian aikana jatkuneen rahan painamisen ja elvytysmenojen seurauksena. Tämän hillitsemiseksi keskuspankit ovat joutuneet nostamaan Yhdysvaltojen keskuspankin johdolla.

Mikään ei ime markkinoilta likviditeettiä enemmän kuin nousevat korot, ja tämä pätee erityisesti korkean riskin omaisuuseriin, kuten teknologiaosakkeisiin, jotka diskonttaavat kassavirrat takaisin nykyhetkeen – diskonttokorot, jotka ovat nyt mitattavasti korkeampia.

Ja niin – ja tämä jää usein huomiotta – Bitcoin on nyt karhumarkkinoilla, niin kuin ovat myös laajemmat markkinat. Koska Bitcoinissa on ensimmäistä kertaa olemassaolonsa aikana makroilmapiiri, joka ei ole täynnä määrällistä keventämistä, kellaritason korkoja ja nousujohteisuutta. Ja se käy polviin – aivan kuten kaikki muutkin rahoitusvarat.

Korrelaatiot nousevat kriiseissä. Myyjät ovat valikoimattomia, kun laatuun paetaan; likviditeettiä etsitään, puolustautumispositioita otetaan ja käteisvarannot kasvavat. Bitcoin kokee tämän ensimmäistä kertaa historiassaan kantapään kautta.

Tässä yhteydessä ei ole yllätys, että korrelaatio on noussut.