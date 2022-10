Suurin osa Bitcoin-osoitteista nyt upoksissa

Bitcoin on ollut yksi historian nopeimmin kiihtyvistä omaisuusluokista.

Kaupankäynti pennin murto-osilla 14 vuotta sitten nousi lähes 69 000 dollariin viime vuonna.

Se on tätä törkeiden voittojen kontekstia vastaan, mikä osoittaa kuinka merkittävää on, että suurin osa Bitcoin-tarjonnasta on nyt tappiollista. Verrattaessa Bitcoinin nykyistä hintaa hintaan, jolla kolikot kussakin osoitteessa viimeksi liikkuivat, vain 49,4 % osoitteista on voitolla.

Lukuun ottamatta muutamaa lyhyttä alle 50 %:n käyntiä syyskuussa, tämä on ensimmäinen kerta maaliskuun 2020 koronan aiheuttaman paniikin jälkeen, kun suurin osa Bitcoin-osoitteista on ollut miinuksella.

Tunteet

Ehkäpä tässä on jossain opetus FOMO:sta.

On häkellyttävää, kuinka paljon rahaa kryptomarkkinoille virtasi pandemian aikana, kun kryptovaluutta oli jatkuvasti median kohteena, Zoom-keskustelupalstoilla ja valtavirran tietoisuudessa ja nyt suurin osa verkosta on nyt upoksissa.

Kun zoomataan tarkemmin Bitcoinin perustamiseen vuonna 2010, voidaan nähdä miten hinta todella on noussut viime vuosina – samoin kuin voittoa tuottaneiden osoitteiden määrä romahti sen jälkeen, kun musiikki lakkasi soimasta.

Tämä ei varsinaisesti näytä meille mitään, mitä emme jo tiedä, mutta mielestäni se kuitenkin korosti, kuinka raakoja nämä karhumarkkinat ovat olleet. Vuoden 2018 karhumarkkinoita tarkasteltaessa pohja osui, kun voiton osoitteet putosivat alle 40 %.

Vuoden 2020 maaliskuussa – joka oli tosin äärimmäinen poikkeusten kuukausi – korona todella iski markkinoille ja lasku oli alle 45 prosentin.

Tässä yhteydessä meillä on vielä hieman matkaa jäljellä. Mutta mikä on tarkalleen ottaen tämä asiayhteys? Itse asiassa olen sitä mieltä, että aiempien kryptotalvien mittarit ovat tässä yhteydessä suurelta osin merkityksettömiä. Krypto on kehittynyt liian paljon, jotta sitä voisi enää verrata niihin päiviin, jolloin likviditeetti oli niin vähäistä ja Bitcoin rajoittui internetin kaukaisiin nurkkiin. Se ei ollut valtavirran rahoitusvarallisuus, joten epäröin vetää liikaa johtopäätöksiä näiden ajanjaksojen tutkimisesta.

Toiseksi edelliset syklit eivät tapahtuneet yhdessä kaikkien rahoitusvarojen laskusuhdanteiden kanssa. Osakemarkkinat ovat tuottaneet pysäyttämättömiä voittoja vuodesta 2009 lähtien, jolloin Satoshi Nakamoto keksi krypton keksimällä Bitcoinin, kun hän julkaisi Bitcoinin valkoisen paperin.

Haluan siis tehdä asian hyvin selväksi: kryptoa ei ole koskaan ollut olemassa, kun markkinoilla on ollut laajempi karhukausi tai – uskallanpa sanoa – taantuma. Tämä mielessä pitäen vertailuja aiempiin sykleihin on tehtävä varovaisesti. Tässä ei ole kyse siitä, että yksinkertaisesti odotetaan väistämätöntä palautumista.

Ehkä juuri niin tulee tapahtumaan. Kuka tietää – mutta haluan sanoa, että tällainen sokea optimismi on turhaa. Tämä on ennennäkemätön ympäristö kryptolle.

Ja useammat osoitteet kuin tappiolliset osoittavat, kuinka pitkälle olemme pudonneet.