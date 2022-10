Mikä Coinbasessa on vikana? Toimitusjohtaja myy 2% osuudesta

Anna Coinbase- sijoittajalle tänään halaus.

Toimitusjohtaja ja perustaja Brian Armstrong on ilmoittanut myyvänsä 2 % osuudestaan, mikä merkitsee uutta iskua vaikeuksissa olevalle krptovaluuttapörssille.

Coinbase, joka on maailman toiseksi suurin kryptovaluuttapörssi, oli krypton marsu.

Yhtiö vältti perinteisen tien – listautumisannin – ja jatkoi sen sijaan suoraa listaamista, kun sen osakkeet listautuivat Nasdaqin pörssiin huhtikuussa 2021. Mutta ei pelkästään listausmenetelmä ollut jokseenkin uusi; se oli se, että se ylipäätään julkistettiin.

Se edusti kryptoa isossa pöydässä. Mikään kryptoyhtiö ei ollut aiemmin listautunut pörssiin, ja se tapahtui aikana, jolloin jokainen kolikko auringon alla tuotti sijoittajille törkeää tuottoa.

Nyt tuosta näyttää olevan pitkä aika. Bitcoin avautui 59 000 dollarissa sinä aamuna. Jerome Powellin tulostin kävi kuumana. Boomerit kysyivät lapsiltaan, kuinka ostaa jotain sellaista kuin Dogecoin.

Coinbase listautui pörssiin sinä aamuna ja päätti ensimmäisen kaupankäyntipäivänsä 328 dollarilla osakkeelta. Se arvioi krypto-monsterin arvoksi lähes 86 miljardia dollaria. Hyvät ajat olivat meneillään.

Krypto oli saapunut.

Ja heti kun Coinbase saapui, se putosi.

Tätä kirjoittaessani sen kauppa on 63 dollaria. Eli 83 prosentin romahdus sen listautumisesta, jonka arvo on nyt 16,6 miljardia dollaria. Jopa haavoittunut Bitcoin on menestynyt paremmin sen jälkeen, kuten alla olevassa kaaviossa voidaan nähdä.

Joten missä kaikki meni pieleen? Luulen, että ensimmäinen asia on volatiliteetti. Meidän ei pitäisi olla yllättyneitä siitä, että Coinbasen kaltainen osake pystyy pudottamaan niin paljon arvoa niin nopeasti. Sen suorituskyky on – ja tulee aina olemaan – symbioottinen krypton kanssa.

Jos krypto laskee, kiinnostus markkinoita kohtaan romahtaa. Kaikki haluavat sisään, kun heidän ystävänsä twiittaavat noin 100-kertaisesti. Tämä tarkoittaa vähemmän volyymia, kaupankäyntimaksuja ja lopulta huonompaa suorituskykyä Coinbaselle.

Krypton vertaansa vailla olevan volatiliteetin vuoksi ei pitäisi olla yllätys, että Coinbase on niin epävakaa. Sanoin tuolloin tästä: Coinbase-osakkeiden ostaminen on järkevää, jos olet institutionaalinen sijoittaja, joka etsii kryptoa, ja mistä tahansa syystä – sääntelystä, byrokratiasta tai vastaavasta – et voi ostaa Bitcoinia suoraan.

Tai ehkä olet vanhempi sijoittaja, jota (ymmärrettävästi) pelottaa tai joka ei tunne oloaan niin mukavaksi, kun hän tekee liiketoimia suoraan kryptomarkkinoilla, mitä tulee omaan säilytykseen / lompakon perustamiseen jne. Tämän väestöryhmän osalta, mikäli etsit kryptoaltistusta, oli (on) järkevää ostaa Coinbasen osakkeita.

Kuitenkin kaikki muut, miksi ei vain ostaa Bitcoinia suoraan? Miksi mennä Coinbase-reitin kautta; mitä hyötyä siitä on?

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja, Brian Armstrong, omistaa 19 prosenttia, arvoltaan noin 3,2 miljardia dollaria. Pian se on 17 prosentin omistusosuus, koska hänen ilmoituksensa mukaan hän myy osan.

”Olen intohimoinen tieteen ja tekniikan vauhdittamiseen auttaakseni ratkaisemaan joitain maailman suurimmista haasteista. Tämän edistämiseksi aion myydä noin 2 % Coinbase-omistuksistani seuraavan vuoden aikana rahoittaakseni tieteellistä tutkimusta ja sellaisia yrityksiä, kuten NewLimit + ResearchHub.”

Hänen syynsä vaikuttavat järkeviltä. Huolimatta siitä, millä tavalla tätä katsotaan, Coinbaselle on kuitenkin isku, että sen toimitusjohtaja myy osakkeitaan – aivan kuten se on isku, jos joku sisäpiiriläinen myy.

Toki on olemassa henkilökohtaisia syitä, miksi joku saattaa haluta luopua – en todellakaan haluaisi 19 %:n osakkeita osana salkkuani – mutta Armstrongin perustelu, jonka mukaan hän haluaa lahjoittaa rahat, ei muuta sitä tosiasiaa, että tämä on edelleen Coinbasen toimitusjohtajan myyntimääräys.

Osakeomistusten rahallistamiseen on monia tapoja, joita johtajat käyttävät jatkuvasti hyväkseen. Älä etsi kauempaa kuin Elon Musk, joka on tunnetusti haluton myymään Teslan osakkeita, vaan sijoittaisi ne vakuudeksi rahoituspaketteihin tai käyttää muita keinoja kassavirran luomiseen.

Armstrong julkaisi myyntimääräyksensä viime perjantaina Twitterissä ja liitti siihen kommentin ”koska hän haluaa sinun kuulevan sen minulta ensin”, ennen kuin väitti, että ”Aion olla Coinbasen toimitusjohtaja hyvin pitkään ja olen edelleen erittäin optimistinen krypton ja Coinbasen suhteen.”

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022