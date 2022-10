Meta-vastaava Mark Zuckerberg on pelkkä pantomiimipahis.

Kun Facebook ilmoitti viime vuonna, että se oli muuttamassa brändiään ”Metaksi” osoitukseksi siitä, mihin se uskoi koko alan olevan menossa, aiheutti se kuitenkin joillekin pettymyksen.

”Kuinka he kehtaavat ottaa metaversumin nimekseen”, monet moittivat. Koska metaversumia kutsutaan nykyään enemmän Web3:ksi, tämä keskustelu on laantunut.

Mutta mitä Metalle oikein tapahtuu, ja missä menee heidän pyrkimyksensä aloittaa sosiaalisen median uusi aika?

Zuckerbergin ilmoitus ei tukahduttanut myyntiä, sillä Facebookin osakkeen hinta liikkuu tänään 129 dollarissa, ollen ikävä 59 prosentin pudotus sen jälkeen, kun uusi brändi julkistettiin.

Lähes vuosi päivälleen Metaksi brändäyksestä, Zuckerbergin utopistinen visio Ready Player One -tyyppisestä virtuaalitodellisuusmaailmasta ei ole koskaan tuntunut näin kaukaiselta.

Tuhannet työntekijät työskentelevät tämän tavoitteen eteen, mutta tulokset ovat tähän mennessä olleet vähintäänkin huimia. Tällä viikolla on vuotanut sisäisiä muistioita, joista Verge raportoi.

”Miksi emme rakasta valmistamaamme tuotetta niin paljon, että käytämme sitä koko ajan”? Metan metaversumi-yksikön varatoimitusjohtaja, Vishal Shah, kysyi.

”Yksinkertainen totuus on, että jos emme rakasta sitä, kuinka voimme odottaa käyttäjien rakastavan sitä?” hän lisäsi.

”Tuotekokemusten epätäydellisyyksien tai virheiden, vakausongelmien ja vikojen yhteenlaskettu painoarvo vaikeuttaa liikaa sitä, että yhteisömme voisi kokea Horizonin taian”, luki toisessa lainauksessa, jossa viitattiin Metan virtuaalitodellisuuspeliin.

Metaversumi-tokenien arvon pudotus kuluneen vuoden aikana on ollut jyrkkä. Tietenkin kryptovaluuttatokenit ovat markkinoiden laajuisesti pudonneet, mutta metaversumiin liittyvien tokenien pudotus mittakaavassa on kuitenkin huolestuttavaa.

Tarkasteltaessa yhdeksää CoinMarketCapin top 100 -tokenia, jotka ovat luokiteltu ”metaversumiin” liittyviksi, keskimääräinen lasku Metan uudelleenbrändäyksen jälkeen on pelottavaa. Piirsin kyseisen alla olevaan kaavioon:

Vielä huolestuttavampi on näiden pelien käyttäjien väheneminen. Vaikka Decentralandin aktiivisten käyttäjien ympärillä näytti olevan vääriä raportteja – hälyttävien tietojen mukaan 38 päivittäistä aktiivista käyttäjää osoittautui liioitelluksi – tosiasia on, että sitoutuminen kyseisiin metaversumi-peleihin on romahtanut tokenien hintojen mukaisesti.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022