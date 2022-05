Kryptovaluutat ovat tuottaneet huonommin viimeisten muutaman tunnin aikana, mutta Solana on menestynyt tänään muita markkinoita paremmin.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat menettäneet alle 1 % kokonaisarvostaan viimeisen 24 tunnin aikana. Kyseisen heikon suorituskyvyn jälkeen, kryptomarkkinoiden kokonaisarvo on nyt yli 1,2 biljoonaa dollaria, hävittyään lähes 300 miljardia dollaria edellisellä viikolla.

Bitcoin, markkina-arvoltaan maailman johtava kryptovaluutta, on tänään laskenut alle prosentin. Kirjoitushetkellä Bitcoinin kauppahinta on 29 683 dollaria, mikä on 11 % lasku viimeisen seitsemän päivän aikana.

Ether säilyttää asemansa markkina-arvolla mitattuna toiseksi suurimpana kryptovaluuttana. ETH on myös pitänyt hintansa yli 2 000 dollarin psykologisen tason viikonlopun aikana.

SOL, Solana-ekosysteemin alkuperäinen token, on markkina-arvolla mitattuna yksi parhaiten menestyneistä 10:n parhaan kryptovaluutan joukossa. SOL on lisännyt arvoaan yli 4 % viimeisen 24 tunnin aikana ja käy tällä hetkellä kauppaa yli 54 dollarilla kolikkoa kohden.

Solanan jatkuvan positiivisen suorituskyvyn takana ei ole ilmeisiä katalysaattoreita. SOL on päihittänyt laajemmat kryptovaluuttamarkkinat, jotka ovat laskeneet alle 1 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tarkasteltavat avaintasot

Jatkuvasta positiivisesta kehityksestä huolimatta, SOL/USD-parin 4-tunnin kaavio on edelleen laskussa. Tämä johtuu Solanan huonosta viime päivien suorituksesta.

MACD-viiva pysyy neutraalin alueen alapuolella -1,186:ssa, mikä osoittaa laskumomenttia. MACD-linja voi kuitenkin pian ylittää positiiviselle alueelle, jos ralli jatkuu.

14 päivän suhteellinen voimaindeksi (50) osoittaa, että SOL ei ole enää ylimyydyllä alueella. Jos ralli jatkuu, Solana voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 60 dollarilla ennen päivän loppua.

SOL tarvitsee kuitenkin laajemman kryptovaluuttamarkkinoiden tukea, jos se ylittää 70 dollarin psykologisen tason.

Laskevan suorituskyvyn tapauksessa, SOL voi pudota alle 50 dollarin tukitason muutaman seuraavan tunnin aikana. Sen pitäisi kuitenkin säilyttää asemansa 45 dollarin tukitason yläpuolella lyhyellä aikavälillä.