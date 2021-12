Monero nousee tasaisesti, jo 7 % tänään: osta täältä

Monero on noussut tasaisesti sen jälkeen, kun se lunasti lupauksensa yksityisyyteen, nopeuteen ja alhaisiin maksuihin perustuvasta hajautetusta vaihdosta. Jos haluat tietää lisää Monerosta, kannattaako sitä ostaa ja parhaat paikat ostaa Moneroa nyt, lue läpi tämä pikaopas.

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Monero lanseerattiin vuonna 2014 yksinkertaisella tavoitteella: mahdollistaa transaktiotapahtumat yksityisesti ja nimettömästi. Vaikka yleisesti ajatellaan, että Bitcoin voisi salata henkilön identiteetin, maksut ovat usein helppo jäljittää niiden alkuperäiseen lähteeseen, koska lohkoketjut ovat läpinäkyviä.

Toisaalta XMR on suunniteltu piilottamaan sekä lähettäjiä että vastaanottajia kehittyneen kryptografiansa avulla. Moneron takana oleva tiimi sanoo, että yksityisyys ja turvallisuus ovat heidän tärkeimpiä prioriteettejaan, ja sen helppokäyttöisyys ja tehokkuus ovat toisella sijalla.

Sen tavoitteena on tarjota suoja kaikille käyttäjille – riippumatta siitä, kuinka teknisesti päteviä he ovat. Kaiken kaikkiaan XMR pyrkii mahdollistamaan maksujen suorittamisen nopeasti ja edullisesti, ilman pelkoa sensuurista.

Monero saattaa olla kannattava sijoitus, mutta se voi kääntää voittonsa yhtä helposti. Tee markkinatutkimutas ja lue hintaennusteet ennen kuin päätät, kannattaako siihen sijoittaa. Lukemalla seuraava osio, saat jokaiseen vastauksen.

CoinPriceForecast ennustaa XMR:n arvoksi 260 dollaria vuoden 2022 lopussa. DigitalCoinPricen arvio on vieläkin optimistisempi – 335 dollarin hintaa vuoden 2022 lopussa. WalletInvestor on omassa ennusteessaan samanlainen, ja odottaa kolikon nousevan 321 dollariin samassa ajassa. Suurin arvio on Gov Capitalilta, joka odottaa Moneron lähes kaksinkertaistuvan seuraavan vuoden aikana. Sivusto tavoitteleekin 379 arvoa vuonna 2022.

