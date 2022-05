Hajautettuja pörssejä pidetään usein kiinteänä osana kryptoteollisuutta. Sellaisenaan Ethereumissa ja muissa lohkoketjuissa on vuosien varrella julkaistu yhä enemmän DEX-pörssejä. Mutta miksi ne saavat niin paljon huomiota sijoittajilta? Tässä joitain syitä:

Monet DEX-pörssit ratkaisevat likviditeettirajoituksia, jotka ovat hillinneet niiden kasvua vuosia.

Kryptotreidaajat pitävät DEX-pörssejä turvallisempina ja yksityisempinä keskuspörsseihin verrattuna.

DEX-kaupan volyymin kasvu tulee jatkamaan nousuaan lähitulevaisuudessa.

Joten, niille sijoittajille, jotka etsivät parhaita Ethereum-pohjaisia DEX-kohteita joihin sijoittaa, meillä on kolme kolikkoa alla, joiden pitäisi olla juuri sopivia.

UniSwap (UNI)

Uniswap (UNI) on DEX-pörssien kuningas. Se oli itse asiassa yksi ensimmäisistä tällaisista alustoista, jotka rakennettiin Ethereumiin. Muut DEX:t ovat seuranneet esimerkkiä, mutta useimmat niistä on mallinnettu UniSwapin alkuperäisen konseptin jälkeen.

Tietolähde: Tradingview

Tällä hetkellä Uniswap on edelleen Ethereumin suurin DEX. Tammikuussa se kirjasi myös lähes 51 miljardia dollaria kauppaa, mikä on yksi markkinoiden suurimmista. Jos etsit testattua DEX:ää, jolla on todistetusti menestys, Uniswap on täydellinen.

dYdX (DYDX)

dYdX (DYDX) on suunniteltu johdannaistreidaajille. Se tarjoaa pääsyn valtavaan valikoimaan pysyviä sopimuksia ja futuureja useille eri krypto-omaisuuksille. Se on myös nopea, turvallinen ja tarjoaa alhaisemmat maksut verrattuna moniin johdannaiskauppa-alustoihin. Keskimäärin alustalla tehdään noin 6,5 miljardilla dollarilla päivittäistä kaupankäyntiä.

1Inch Network (1Inch)