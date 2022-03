Kun ajattelet ketjujen välistä yhteentoimivuutta, ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on Polkadot (DOT). Se on ylivoimaisesti yksi suurimmista ketjujen välisistä verkostoista maailmassa. Mutta on myös monia muitakin projekteja, kuin DOT, joita harkita. Tässä syy, miksi:

DOT on saavuttanut suurimman osan potentiaalistaan, eikä se todennäköisesti tule kasvamaan lähitulevaisuudessa 100-kertaisesti.

Ketjujen välisiä innovaatioita on tullut nopeasti.

Ketjujen väliset projektit hallitsevat markkinoita seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana.

Joten jos mietit, minkä ketjujen välisen krypto-omaisuuden ostamista kannattaa harkita, tutustu alla olevaan top 3 -luetteloomme.

Cosmos (ATOM)

Kun Cosmos (ATOM) lanseerattiin muutama kuukausi sitten, sitä kutsuttiin "ristiketjun äidiksi". Itse asiassa tämän projektin ensisijainen tavoite on luoda toisiinsa yhdistettyjen lohkoketjujen verkosto, jossa on saumaton toiminta ja loistavat tapahtumien nopeudet.

Tietolähde: Tradingview

Cosmos aikoo mullistaa Internetin täysin, ja onkin toistaiseksi saavuttanut paljon pitoa kryptomarkkinoilla. Tällä hetkellä Cosmosin (ATOM) markkina-arvo on noin 7,4 miljardia dollaria. Kolikon hinta on myös 26 dollaria.

Ren (REN)

Mitä tulee sijoittajiin, jotka etsivät keskikokoista kolikkoa ketjujen välisessä tilassa, Ren (REN) on kunnollinen vaihtoehto. Kolikko on suunniteltu tarjoamaan ketjujen välistä likviditeettiä eri lohkoketjuissa. Se on myös melko uusi, koska se lanseerattiin vasta viime vuoden toukokuussa. Tällä hetkellä REN:in markkina-arvo on noin 350 miljoonaa dollaria. Tästä projektista tullaan vielä kuulemaan.

Synapse (SYN)