ThorChain (RUNE) on ollut parhaiten suoriutunut kolikko 100:n parhaan kryptovaluutan joukossa. Kolikko on noussut yli 60 % viimeisen 7 päivän aikana. Kyseinen on tapahtunut samaan aikaan, kun muut kryptovaluutat ovat kamppailleet löytääkseen kunnon nousutrendin. Mutta voiko RUNE todella jatkaa tätä?

Kirjoitushetkellä RUNE oli 7,43 dollarissa, mikä on lähes 18 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.

Kasvu johtuu suurelta osin uutisista, että ThorChain on käynnistänyt kaupankäynnin synteettisellä omaisuudella.

Odotamme kyseisen vauhdin jatkuvan myös lähipäivinä.

Tietolähde: Tradingview

ThorChain (RUNE) – Milloin odotettavissa on vetäytyminen?

Kuten edellä todettiin, ThorChainissa havaitsemamme nousu on suurelta osin johtunut positiivisista ketju-uutisista. Juuri toissapäivänä alusta vahvisti käynnistävänsä tuen synteettiselle kaupankäynnille. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat nyt vaihtaa eri omaisuutta RUNE:n kanssa ja käydä kauppaa muilla DeFi-synteettisillä omaisuuksilla ThorChainissa.

Pian kyseisten uutisten julkistamisen jälkeen, RUNE nousi 37 % verran. Trendi on jatkunut, ja nousu on nyt ollut yli 63 % viikon aikana. On todennäköistä, että nousutrendi jatkuu, kun yhä useammat sijoittajat saavat tämän uutisen tietoonsa.

Mutta odotamme jonkinlaista vetäytymistä viikon loppuun mennessä. Kirjoitushetkellä RUNE kävi kauppaa noin 7,4 dollarilla. Kolikon arvo vakiintuu lopulta noin 6,5 dollariin.

Onko ThorChain (RUNE) sen arvoinen?

Kyllä, ThorChain (RUNE) on todellakin sen arvoinen. Projekti on reilusti aliarvostettu, ja alammekin nähdä, kuinka hyvä se voisikaan olla.

Osa analyytikoista itse asiassa uskoo, että nousu yli 10 dollarin on mahdollista ennen kuun loppua. Lisäksi, jopa pitkän aikavälin näkökulmasta, ThorChain on edelleen kunnollinen voimavara lisättäväksi portfolioosi.