Dogecoin on nousussa sen jälkeen, kun Elon Musk kommentoi julkisesti, ettei hän myy osuuttaan. Trendi on koskettanut lähes kaikkia koira-aiheisia kryptovaluuttoja, joista markkinoilla ei todellakaan ole pulaa.

Älä etsi kauempaa, jos haluat lisätietoja Dogecoinista, ja siitä, kannattaako siihen sijoittaa, ja parhaista paikoista, joista voit ostaa Dogecoinia tänään.

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Dogecoinin logossa on Shiba Inu -koira. Avoimen lähdekoodin digitaalinen valuutta erotettiin Litecoinista joulukuussa 2013. Sen luojat kokivat sen hauskana, kevyenä kryptovaluuttana, jolla olisi suurempi vetovoima Bitcoinin ydinyleisön ulkopuolella, koska se perustuu koirameemiin.

Teslan toimitusjohtaja, Elon Musk, julkaisi useita twiittejä sosiaalisessa mediassa siitä, että Dogecoin on hänen suosikkikolikkonsa. Itse asiassa sen menestys kietoutuu hyvin tiiviisti miljardöörin intohimoon sitä kohtaan.

Elon alkoi twiitata Dogecoinista vuoden 2021 alussa. Lion King DOGE -meemin jakaminen johti mielenosoitukseen, joka huipentui sen esiintymiseen Saturday Night Live -ohjelmassa.

Altcoinin lohkoaika on yksi minuutti ja sillä on rajaton kokonaistarjonta, mikä tarkoittaa, että louhittavissa olevien Dogecoinien lukumäärää ei ole rajoitettu.

Mikään ei voi korvata omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Analytics Insight lainaa eri asiantuntijoita sanoneen, että DOGE:n hinta on 0,56–0,58 dollaria vuonna 2025, kun se tällä hetkellä on 0,11 dollaria. Jos tämä ennuste toteutuu, Dogecoinin keskihinta olisi noin 1,79 dollaria vuonna 2028, josta se voisi nousta aina 2,13 dollariin.

If you had sold your #dogecoin at ATH, now you could buy more than 6.5x doge shit. pic.twitter.com/wRwMs68CHX

— Vijay (@aadupuli) March 14, 2022