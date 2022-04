The Graphin live-hinta on tänään 0,39 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 217,2 miljoonaa dollaria. The Graph on noussut 16,65 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää The Graph -verkosta ja sen kolikoista, mukaan lukien kannattaako se ostaa ja mistä ostaa.

Parhaat paikat ostaa The Graph nyt

Koska GRT on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa GRT nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi GRT -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien GRT -kolikot.

Mikä on The Graph?

Graph on protokolla tietojen kyselyyn Ethereum Mainnet -verkkoa ja vastaavia verkkoja varten. Se antaa virtaa monille sovelluksille laajemmassa Web3-ekosysteemissä ja osittain DeFissä.

GraphQL:ää käytetään lohkoketjudatan hakemiseen, jota sitten käytetään alikaavioiden rakentamiseen ja julkaisemiseen. Kehittäjät voivat helposti aloittaa tämän verkon rakentamisen, koska tuotannossa on isännöity palvelu.

Graph tukee Ethereumin, IPFS:n ja POA:n tietojen indeksointia.

Graph pyrkii ottamaan käyttöön luotettavan hajautetun julkisen infrastruktuurin. Osallistujat käyttävät Graph Tokenia (GRT) varmistaakseen verkon taloudellisen turvallisuuden ja kyselyn kohteena olevien tietojen eheyden.

Pitäisikö The Graph ostaa tänään?

Graph voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

The Graph – hintaennuste

Price Prediction on melko optimistinen GRT:n suhteen. He ennustavat, että se voi nousta 0,66 dollariin, tämän vuoden keskimääräisen kaupankäyntihinnan ollen 0,58 dollaria. Vuonna 2023 sen arvo on vähintään 0,84 dollaria, mutta todennäköisemmin se käy kauppaa 0,87 dollarin keskihintaan.

Seuraavana vuonna The Graphin kauppahinta on vähintään 1,19 dollaria. Se voi nousta enintään 1,41 dollariin, keskimääräisen kaupankäyntihinnan ollessa 1,23 dollaria. Alin mahdollinen hinta vuonna 2025 on 1,81 dollaria.

Wallet Investorilla on hyvin vastakkainen näkemys. He pitävät The Graphia huonona vuoden sijoituksena. Sen hinta pysyy ennallaan ja sijoituksesi voi menettää arvoa.

