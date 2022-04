Tronin hinta on toipunut tasaisesti sen jälkeen, kun se putosi vuoden alimmilleen, 0,05 dollariin, helmikuussa. Kirjoitushetkellä TRX-tokenin arvo oli 0,075 dollaria, mikä nosti sen kokonaismarkkina-arvon yli 7,3 miljardiin dollariin. Tämä tekee siitä maailman 24. suurimman kryptovaluutan. Tässä viisi asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon Tronia ostettaessa.

Tron on proof-of-stake -kolikko

Lohkoketjuprojektit rakennetaan useilla eri teknologioilla. Bitcoin, maailman ensimmäinen kryptovaluutta, esitteli käsitteen, joka tunnetaan nimellä proof-of-work. PoW on turvallinen tekniikka, jonka avulla on mahdollista luoda uusia kolikoita tietokone-algoritmeilla. Vaikka prosessi on turvallinen, se vaatii huomattavasti kalliita tietokoneita ja prosessi on yleensä kallis.

Tron ei käytä proof-of-work lähestymistapaa. Sen sijaan se käyttää panostodistusta, joka on prosessi, joka käyttää validaattoreita uusien kolikoiden luomiseen. PoS on yleensä ympäristöystävällisempi ja se tunnetaan nopeampana kuin työtodistus.

Itse asiassa jotkin tunnetuimmista lohkoketjuprojekteista ovat nyt omaksuneet PoS-tekniikan. Ethereum siirtyy PoW:sta PoS:ään Ethereum 2.0 -päivityksen aikana. Muita suosittuja PoS-alustoja ovat Polkadot, Avalanche ja Terra.

On useita etuja, jotka johtuvat siitä, että Tron on PoS-kolikko. Ensinnäkin se tarkoittaa, että voit helposti ansaita panospalkkioita. Panostaminen on prosessi, jossa talletat vain varojasi pörssiin, kuten Coinbaseen ja Binanceen . Tämän jälkeen ansaitset tietyn määrän korkoa kuukaudessa. Panostaminen ei ole mahdollista PoW-verkoissa, kuten Bitcoinilla ja Kadenalla.

Toiseksi, proof-of-work -algoritmina, Tron on huomattavasti nopeampi lohkoketju kuin muut verkot. Verkkosivustonsa mukaan se pystyy käsittelemään yli 2 000 tapahtumaa sekunnissa. Bitcoin pystyy käsittelemään vain alle 10 TPS, kun taas Ethereum käsittelee alle 20 TPS. Kolmanneksi Tron on helppo integroida muihin lohkoketjuihin, kuten Avalancheen ja Solanaan.

Tronin ekosysteemi kasvaa

Toinen asia, joka sinun on hyvä tietää on, että Tronin ekosysteemi kasvaa voimakkaasti. Viime kuukausina Tronilla rakentavien kehittäjien määrä on kasvussa. Useimmat näistä kehittäjistä toimivat hajautetun rahoituksen (DeFi) aloilla, kun taas toiset ovat metaversumi- ja non-fungible token (NFT) -toimialoilla.

DeFi Llaman mukaan Tronin alustalla on nyt rakennettu 9 sovellusta. Joitakin näistä sovelluksista ovat muun muassa JustLend, JustStables, SunSwap ja SocialSwap. Näiden sovellusten kokonaisarvo lukittuina (TVL) on yli 4,4 miljardia dollaria. JustLendin TVL on yli miljardi dollaria, ja se kasvaa voimakkaasti. Nykyisellä TVL:llä Tron on ekosysteeminsä seitsemänneksi suurin sovellus.

Yksi Tron-ekosysteemin suurimmista osista on BitTorrent-ketju. Se oli ensimmäinen skaalautuva heterogeeninen ketjujen välinen yhteentoimivuus-protokolla. BTTC:hen rakennetut sovellukset ovat yhteensopivia muiden ketjujen, kuten Ethereumin, Solanan ja Fantomin, kanssa.

Tronin ja BitTorrentin välinen suhde alkoi vuonna 2018, kun Justin Sun osti sen. Vuosien kehitystyön jälkeen he lanseerasivat BTTC:n, jonka alkuperäinen token tunnetaan nimellä BTT ja jonka kokonaismarkkina-arvo on yli 1,8 miljardia dollaria.

Tronilla on kova kilpailu

Toinen asia, joka sinun on hyvä tietää, jos haluat ostaa Tronia, on se, että sen kilpailu kasvaa huomattavasti. Kun Tron lanseerattiin muutama vuosi sitten, kilpailijoita oli muutama. Ethereum oli tuolloin yksi harvoista alustoista, joissa oli älykkäitä sopimusominaisuuksia. Nykyään alasta on tullut hyvin kilpailukykyinen eri sovellusten kesken, jotka käyttävät erilaisia strategioita.

Jotkut suurimmista Tron-kilpailijoista ovat Terra, BNB Chain, Avalanche, Solana ja Fantom. Kaikki nämä ovat huomattavasti suurempia kuin Tron. Muita pienempiä, joista on tulossa suuria uhkia Tronille, ovat Polygon, Cronos, Arbitrum, Waves ja NEAR.

Kaikki nämä alustat muuttavat toimialaansa käyttämällä erilaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi Near Protocol ja Ethereum ovat omaksuneet sirpalointiteknologian suorituskyvyn lisäämiseksi. Toisaalta Polygon on kerroksen 2 verkko, jonka tavoitteena on ladata Ethereum-sovelluksia. Siksi Tron-hinnan kasvu riippuu verkkoon omaksuvien kehittäjien määrästä.

Tronilla on vakaa kolikko

Stablecoineista on tulossa toimijoita blockchain-teollisuudessa. Toisin kuin tavalliset kryptovaluutat, jotka ovat erittäin epävakaita, näiden kolikoiden taustalla on fiat-valuutat, kuten Yhdysvaltain dollari ja euro. Joitakin suurimmista stabiileista kolikoista ovat Tether, USD Coin, Terra USD ja Binance USD. Kaiken kaikkiaan stabiileilla kolikoilla on yli 200 miljardin dollarin arvosta omaisuutta.

Huhtikuussa 2022 Tronin Justin Sun ilmoitti, että Tron Foundation aikoi tuoda markkinoille uuden vakaan kolikon, joka tunnetaan nimellä USDD tai hajautettu USD. Kun se julkaistaan, se on ensimmäinen vakaa kolikko Tronin ekosysteemissä.

Toisin kuin muut stablecoinit, Tronin stablecoin on täysin hajautettu, mikä tarkoittaa, että se ei tule olemaan keskitettyjen organisaatioiden varassa varastojen säilyttämisessä. Sen sijaan nämä varaukset toimittaa Tron DAO.

USDD eroaa myös muista stabiileista kolikoista, koska sen takana ei ole fiat-valuuttaa. Sen sijaan se liitetään TRX:ään. Tämän seurauksena, jos USDD-hinta putoaa alle yhden dollarin, käyttäjät voivat lähettää järjestelmään yhden USDD:n ja vastaanottaa TRX:ää yhden USD:n arvosta. Se on sama käsite kuin Terra USD.

Tron on erittäin likvidi