FTX, KuCoin ja muutama muu johtava pörssi listautui äskettäin Project Galaxy -ohjelmaan. Lisäksi Binance ilmoitti kampanjasta, joka alkaa tänään ja on voimassa 13. toukokuuta asti.

Kaikki käyttäjät, jotka keräävät vähintään 50 GAL:n nettotalletuksen, Project Galaxyn alkuperäisen tokenin, tai käyvät kauppaa vähintään 35 GAL:lla hyväksyttävien GAL-pistekauppaparien kesken, jakavat 60 000 dollarin palkintopotin GAL-token-seteleinä.

Token lisäsi lähes 10 % arvoonsa tänään. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat tietää, miten ja mistä ostaa Project Galaxy, tämä opas on sinua varten.

FTX on kauppiaiden rakentama Cryptocurrency Exchange, kauppiaille. FTX tarjoaa innovatiivisia tuotteita, kuten alan ensisijaisia ​​johdannaisia, vaihtoehtoja, volatiliteettituotteita ja vipuvaikutuksia. Pyrimme kehittämään tarpeeksi foorumetta ammattimaisille kaupankäynnille ja tarpeeksi intuitiivisille ensimmäisille käyttäjille.

Project Galaxy on yksi johtavista Web3-tunnistetietoverkoista. Project Galaxy perustuu avoimeen ja yhteistyöhön perustuvaan infrastruktuuriin, ja se auttaa Web3-kehittäjiä ja -projekteja hyödyntämään digitaalisia tunnistetietoja ja NFT:itä, parempien tuotteiden ja yhteisöjen rakentamiseen.

Project Galaxy tarjoaa yhteisön jäsenille infrastruktuurin, jonka avulla he voivat kerätä ja toimittaa digitaalisia valtuustietoja Galaxy Credential Data Networkiin. Infrastruktuuri tukee valtuustietojen kuratointia useiden tietolähteiden kautta.

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Digital Coin Price ennustaa hurjaa kasvua sen nykyisestä 15,75 dollarin arvostaan. Ennuste:

Upcoming listing on FTX: $GAL spot and perpetual futures!

Live on May 5, 2022 (UTC)@ProjectGalaxyHQ

Listing details: https://t.co/L3hdc9cylu pic.twitter.com/ag37m0yUv1

— FTX (@FTX_Official) May 5, 2022