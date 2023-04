Pysyykö ASI-tokenin presale Cosmosin nousun tahdissa vuonna 2023? Tämä jokaisen sijoittajan tulisi tietää

Kryptomarkkinoiden laajamittainen elpyminen on saanut sijoittajat kyseenalaistamaan Cosmosin hinnan tulevaisuuden, sillä ATOM:n hintakehitys on herättänyt kummastusta. Näköpiirissä saattaa olla pitkän aikavälin trendin kääntyminen, minkä odotetaan hyödyttävän erityisesti yhtä uutta projektia.

AltSignalsin krypton presale keräsi ensimmäisen 24 tunnin aikana yli 120 000 dollaria, mikä on siivittänyt tekoälylohkoketjuliikkeen entistäkin nousujohteisempaan vauhtiin. Päihittääkö Altsignals Cosmoksen hintakehityksen tulevina vuosina?

Cosmoksen hinta toipuu AltSignalsin tehdessä aaltoja Web3:ssa

Cosmoksen kurssi on alkanut toipua pitkästä notkahduksesta menetettyään 85 % arvostaan vuoden 2022 markkinaromahduksen aikana. ATOM:n hinta on nyt yli kaksinkertaistunut vuoden 2023 alusta lähtien, mikä on saanut monet sijoittajat ennustamaan lohkoketjun pitkän aikavälin trendin kääntymistä.

Samalla, kun Cosmoksen hinta jatkaa nousuaan, AltSignals- tokenin presale herättää edelleen suurta kiinnostusta. $ASI on jännittävä uusi aloite AltSignals-projektilta, joka on jakanut johdonmukaisesti kannattavia kaupankäyntisignaaleja yhteisössään aina vuodesta 2017 lähtien.

Julkaistuaan alan johtavan algoritmisen indikaattorin nimeltä AltAlgo™, AltSignals uskaltautuu nyt lohkoketjupohjaisen tekoälyn (AI) alalle. $ASI-token antaa pääsyn uuteen ja paranneltuun, tekoälyyn perustuvaan kaupankäyntityökalupakettiin,, sillä alusta asemoi itsensä johtavaksi innovaattoriksi Web3:n tekoälyliikkeessä.

Mikä on Cosmos (ATOM)?

Cosmos (ATOM) on erittäin skaalautuva, turvallinen ja yhteentoimiva lohkoketjuverkko. Ekosysteemin avulla kehittäjät voivat rakentaa ja ottaa käyttöön mukautettuja hajautettuja sovelluksia (dApps), jotka ovat vapaita skaalautuvuus- ja yhteentoimivuusrajoituksista, joita muissa lohkoketjuissa tyypillisesti esiintyy.

Cosmoksen avulla kehittäjät voivat laskea liikkeelle omia tokeneitaan sekä muodostaa yhteyden muihin Cosmos-pohjaisiin lohkoketjuihin lohkoketjujen välisen tiedonsiirtoprotokollan (Inter Blockchain Communication Protocol, IBC) avulla. Tämä on johtanut yhdistettyjen ketjujen ekosysteemiin, joka mahdollistaa varojen helpon yhdistämisen eri protokollien välillä, ja johdonmukaiseen kysyntään, joka on auttanut pitämään ATOM:in hinnan pinnalla.

Cosmoksen hintaennuste: Voiko ATOM saavuttaa $20 arvon vuonna 2023?

ATOM:n hinta on ollut viime vuosina hyvin epävakaa, mutta sijoittajat luottavat edelleen alustan tulevaisuuteen. Cosmosin hinnan odotetaan heijastavan ekosysteemin ainutlaatuista ja innovatiivista lohkoketjuratkaisua tulevina vuosina, mikä on johtanut ATOM:in kohdalla lupaavaan hintaennusteeseen.

ATOM:n hintaennuste voi nousta 20 dollariin ennen vuoden 2023 loppua, sille odotetaan jonkin verran jatkoa ennen laajempien kryptomarkkinoiden suurempaa vetäytymistä. Koska Cosmoksen hintaan vaikuttaa suoraan sen hyödyllisyys, pitkän aikavälin sijoittajat voisivat pitää nykyistä 12 dollarin hintaa lupaavana sisäänpääsyrajana.

Mikä on AltSignals?

AltSignals on ollut yksi Web3:n menestyksekkäimmistä päiväkaupparyhmistä sen jälkeen, kun se aloitti toimintansa vuonna 2017. Alusta hyödyntää kehittyneitä algoritmisia työkaluja, jotka tuottavat signaaleja ennennäkemättömän tarkasti. Jotkut AltAlgo™:ää käyttävät kauppiaat ovat nähneet kymmenkertaisia voittoja salkussaan 19:ssä 32:sta tilastoidusta kuukaudesta.

Alusta lanseeraa nyt sarjan kehittyneitä tekoälykaupan työkaluja nimeltä ActualizeAI. ActualizeAI on projektilta uraauurtava kehitysprojekti, koska se on erityisesti suunniteltu parantamaan vanhempien työkalujen tarkkuutta ja tuottamaan kannattavampia kaupankäyntisignaaleja kuin koskaan ennen.

Lohkoketjupohjaiset tekoälyprojektin tokenit ovat olleet niitä, joilla on ollut paras suorituskyky vuonna 2023, ja monet alan tokenit ovat jopa ylittäneet Cosmoksen hinnan. Lohkoketjuun perustuvan tekoälyn tulevaisuus näyttää valoisalta, ja AltSignalsin uusi tekoälytyökalupakki tekee uudesta ASI-tokenista erittäin halutun sijoitusmahdollisuuden.

Kuinka AltSignals toimii?

$ASI-tokenia voidaan käyttää ActualizeAI-pinon käyttämiseen. Pino yhdistää koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) analysoidakseen erilaisia hintaindikaattoreita ja markkinatunnelmia. Koska se toimii tekoälyn avulla, ActualizeAI voi tarkastella valtavia määriä monimutkaista dataa ennen kuin se antaa käyttäjilleen yhden osto- tai myyntisignaalin.

Protokollaan sisältyvän koneoppimisen ansiosta ActualizeAI voi jatkuvasti parantaa osumisprosenttiaan. Koska AltAlgo™:n saavutukset ovat jo nyt vaikuttavia, vain taivas näyttää olevan rajana uudelle ja parannellulle ActualizeAI:lle.

Käyttäjät saavat pääsyn ActualizeAI Clubiin ostamalla ASI-tokenin . Klubi tarjoaa laajemman pääsyn ActualizeAI:n käytön pariin, AltSignalsin julkaisemien uusimpien työkalujen betatestausmahdollisuuksia ja eksklusiivisia sijoitusmahdollisuuksia Web3-maailmassa. $ASI-tokenia voidaan myös panostaa passiivisen tulon ansaitsemiseksi, tai ansaita osallistumalla erilaisiin ActualizeAI Clubille julkaistaviin uusiin ominaisuuksiin.

Voiko ASI saavuttaa $0.50 arvon vuonna 2023?

$ASI-tokenin ennustetaan saavan suuria voittoja lähitulevaisuudessa, sillä tokenin presale on antanut vauhtia alustan uudelle kehitykselle. $ASI:lla on deflatorinen tokenomiikka, ja sen laajan hyötykäytön AI Members Clubissa odotetaan kasvattavan jatkuvasti kysyntää.

Asiantuntijat ennakoivat jopa 20-kertaisia voittoja vuoden 2023 aikana. Presale nostaa $ASI:n hintaa 0.012 dollarista 0.02274 dollariin, ennen kuin token julkaistaan pörsseissä ja se siirtyy hinnanmuodostukseen. Vuoden loppuun mennessä $ASI voi olla jopa 0.50 dollarin arvoinen.

ASI vs ATOM hintaennuste: Kumpi tokeneista on ostamisen arvoinen nyt?

Vaikka ATOM:n hintaennuste näyttää varmasti nousujohteiselta tulevaisuutta ajatellen, $ASI edustaa lohkoketjujen kasvavaa liikettä, joka voi valloittaa markkinat seuraavan nousukauden aikana. ATOM:n hinta ei siis todennäköisesti tule päihittämään AltSignalsia, joka on erittäin lupaava sijoitusmahdollisuus krypton presalen aikana.

Kryptojen ennakkomyynnit ovat uusien tokeneiden varhaisin sijoitusvaihe, minkä vuoksi ne tuottavat usein yli satakertaisen tuoton varhaisille osallistujille. $ASI-tokenin arvo nousee joka kerta, kun presale-kierros myydään loppuun, joten sijoittajien on oltava nopeita ostaakseen uusimman tekoälyllä toimivan projektin parhaaseen mahdolliseen hintaan.