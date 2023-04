AltSignals lupailee matalaa riskiä ja korkeita tuottoja uuden ASI tokenin presalessa. Onko se liian hyvää ollakseen totta?

Äskettäinen presale, jota monet pitävät matalana riskinä ja potentiaalisesti erittäin palkitsevana, on herättänyt huomiota kryptosijoittajien keskuudessa ympäri maailmaa. AltSignalsin ASI:n presale on nyt käynnissä, ja tässä artikkelissa kerrotaan, mikä AltSignals on, miksi sijoittajat ovat innostuneet ASI-tokenista ja ovatko sen lupaukset alhaisesta riskistä ja korkeista tuotoista liian hyviä ollakseen totta.

Mikä on AltSignals?

AltSignals on yksi markkinoiden vanhimmista ja arvostetuimmista kryptosignaalien tarjoajista. Vuonna 2017 lanseerattu alusta tarjoaa korkealaatuisia signaaleja krypto-, valuutta- ja osakemarkkinoille, jotka ovat tuottaneet sen maailman paras AltAlgo™-algoritmi ja kaupankäynnin ammattilaisista muodostuva omistautunut tiimi.

Perustamisestaan lähtien AltSignals on antanut yli 1 500 osto-optiota ja houkutellut yli 50 000 jäsentä ilmaiselle Telegram-kanavalleen, mikä on johtanut 4.9/5 tähden luokitukseen Trustpilotissa ja lähes 500:aan positiiviseen arvosteluun. Sen filosofia on yksinkertainen: tuotetaan matalan riskin premium-signaaleja käyttämällä omaa strategiaa yhdistettynä manuaaliseen fundamenttianalyysiin.

AltSignalsin tulokset ovat olleet vain ja ainoastaan merkittäviä. Tarkkuus 1 500 lähetetyn signaalin aikana on 64 %, mikä osoittaa AltSignalsin strategian johdonmukaisuuden.

AltSignals toimii tilauspohjaisesti, jolloin käyttäjät voivat kokeilla matalan riskin kuukausijäsenyyttä tai jopa ostaa AltAlgoindikaattorin käyttöoikeuden omaan käyttöönsä. AltSignalsilla on kuitenkin työn alla paljon suurempiakin asioita: ASI-tokenin presale ja ActualizeAI-algoritmi.

Esittelyssä ASI Token

ASI-token on AltSignalsin pyrkimyksen ydin mullistaa kaupankäyntiala. Se tarjoaa haltijoilleen yksinoikeuden ActualizeAI-algoritmiin, joka uudistaa koko AltAlgo™-järjestelmän sisällyttäen siihen huippuluokan tekoälyteknologiaa.

AltSignals aikoo esimerkiksi hyödyntää koneoppimista auttaakseen algoritmia oppimaan markkinoista ja analysoimaan historiatietoja. Samaan aikaan se käyttää sentimenttianalyysiä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä siitä, mitkä omaisuuserät ovat räjähtämässä käsiin.

ASI-tokenien hallussapito avaa kauppiaille useita etuja, kuten pääsyn yksityiseen AI Members Clubiin. Siellä jäsenet voivat ansaita ASI-tokeneita testaamalla ja antamalla palautetta ActualizeAI-algoritmin uusimmista päivityksistä. Jäsenet voivat kerätä näitä tokeneita päästäkseen käyttämään AltSignalsin tekoälyekosysteemin edistyneempiä ominaisuuksia, noustakseen korkeammille tasoille jäsenyydessään, pitääkseen niitä hallussaan tai jopa vaihtaakseen tokeneita fiatiin.

ASI-tokenien haltijat voivat myös osallistua säännöllisiin kaupankäyntiturnauksiin, joissa he voivat testata taitojaan ja joissa on tarjolla jännittäviä palkintoja sekä yhteisön tunnustusta.

Lopuksi AltSignals on sitoutunut edistämään jo ennestään vahvaa yhteisöään. Siksi se antaa ASI-tokenin haltijoille mahdollisuuden ehdottaa ja äänestää alustaan ja sen tuotteisiin tehtävistä muutoksista. Tavoitteena on, että sitä hallitsee yksinomaan yhteisö.

Onko lupaus alhaisista riskeistä ja korkeista tuotoista liian hyvää ollakseen totta?

Kuten kaikissa investoinneissa, joissa luvataan pientä riskiä ja suurta tuottoa, on aina viisasta suhtautua skeptisesti. AltSignalsin tapauksessa osa arvailusta poistuu yksinkertaisesti tarkastelemalla alustan saavutuksia. Toisin kuin useimmat kryptojen ennakkomyynnit, AltSignalsin liiketoimintamalli on jo osoittautunut menestyksekkääksii, mikä tarkoittaa mahdollisesti pienempää riskiä.

Lisäksi AltSignals on osoittanut, että se voi tuottaa suuria voittoja olemassa olevien signaaliensa avulla. Uuden ActualizeAI-algoritmin ei odoteta vain lisäävän näitä voittoja entisestään, vaan johtavan myös siihen, että sijoittajat pyrkivät kilvan hankkimaan ASI-tokeneita saadakseen käsiinsä algoritmin signaaleja. Tässä mielessä ASI-token näyttää todennäköisesti tarjoavan suuria palkkioita sijoittajille – erityisesti niille, jotka tulevat mukaan jo varhaisessa vaiheessa.

Lopuksi

Kun presale on vasta käynnistymässä, AltSignalsin ASI-token vaikuttaa ihanteelliselta tilaisuudelta, johon sisältyy vähän riskejä ja paljon tuottoja, ainakin verrattuna muiden kryptojen ennakkomyynteihin. Jos olet itsekin sitä mieltä, sinun kannattaa harkita hyppäämistä mukaan presalen ensimmäisen vaiheen aikana ennen kuin tokenien myynti loppuu ja hinta nousee.

Juuri nyt ASI:n myyntihinta on 0.012 dollaria tokenia kohden, mitä monet analyytikot pitävät poikkeuksellisen aliarvostettuna, kun otetaan huomioon AltSignalsin mahdollisuudet mullistaa kaupankäyntisignaalien ala. Tätä tilaisuutta et halua jättää väliin.