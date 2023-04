Ethereumin hintaennuste saattaalle. Saako Shanghain jako ETH:n nousuun, vai onko Metacade parempi sijoitusvaihtoehto?

Ethereumia pidetään kryptoalalla vankkana toimijana, ja se on yhä johtava lohkoketjuverkkopalvelujen tarjoaja lukuisille hajautetuille sovelluksille (dApps) sekä DeFi- ja GameFi-alustoille. Ethereum-uutisissa kohistaan ”The Mergen” perässä nyt valmistuneen Shanghain päivityksen seurauksena, ja analyytikot pohtivat, miten Shanghain jako vaikuttaa Ethereumin hintaennusteeseen vuonna 2023.

Vaikka Ethereum-uutiset hallitsevat otsikoita, Metacaden hiljattainen kumppanuus MetaStudion kanssa ja sen tokenin onnistunut listautuminen Uniswapiin ovat hiljalleen hyödyntäneet alustan uskomattoman presale-tapahtuman aikana saavutettua vauhtia. Analyytikot ovat nyt havahtumassa Metacaden potentiaaliin, ja monet pohtivatkin, kumpi on tänä vuonna parempi sijoitusvaihtoehto: MCADE vai ETH?

Mikä on Shanghai Split?

Shanghai on päivitys, joka aktivoitui onnistuneesti keskiviikkona 12. huhtikuuta. Sen avulla ETH-varansa verkkoon panostaneet sijoittajat voivat ensimmäistä kertaa aloittaa varojen nostamisen.

Shanghain pääominaisuutena on saattaa loppuun Ethereumin siirtyminen hankalasta, kalliista ja ympäristöä kuormittavasta proof-of-work (PoW) -konsensusmekanismista halvempaan, joustavampaan ja ympäristöystävällisempään proof-of-stake (PoS) -mekanismiin transaktioiden hyväksymiseksi. Tämän siirtymisen ansiosta Ethereum ei enää tarvitse energiaintensiivisiä lohkoketjun louhijoita ja niihin liittyviä tietokonelaitteita, mikä avaa uudelleen laajemman keskustelun P.O.W.-kryptojen ympäristövaikutuksista.

Ethereumin (ETH) hintaennuste vuodelle 2023

Shanghain jaon vaikutusta Ethereumin hintaan ei vielä tiedetä; analyytikot ja sijoittajat ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa mahdollisista vaikutuksista Ethereum-uutisartikkeleissa. Lisäksi monet sijoittajat pelkäävät, että mahdollisuus nostaa panostettu ETH voisi vaikuttaa haitallisesti hintaennusteisiin tänä vuonna.

Vaikka nykyiset Ethereumin hintaennusteet toukokuussa ovat nousevia ( ETH:n odotetaan nousevan 2 500 dollarin rajan yläpuolelle vuoden loppuun mennessä), markkinat ja sijoittajat ovat kuitenkin varautuneet siihen, että hintaennusteita tarkistetaan alaspäin sen seurauksena, että pörsseihin vapautuu mahdollisesti panostamattomia ETH:itä.

Mikä on Metacade?

Metacade on upouusi GameFi-foorumi, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa maailman laajin verkkopelihalli. Metacaden ensisijaisena tavoitteena on tarjota yhteisölleen pääsy mahdollisimman laajaan pelikokemukseen ja maksimoida sen tavoiteltavat kokonaismarkkinat (TAM).

Alustan ympärille muodostuu pelaajien, kehittäjien ja kryptofanien rakentama kukoistava yhteisö, joka toimii keskuksena, jossa samanhenkiset henkilöt voivat hengailla ja tehdä yhteistyötä Metacaden nostamiseksi korkeammalle ja innovaation edistämiseksi laajemmalla Web3-pelialalla. Vaikka pelaajat voivat ansaita tuloja alustan erinomaisen play-to-earn (P2E) -mekaniikan avulla, tämä on vain yksi osa kattavaa palkitsemisjärjestelmää, joka päihittää muut GameFi-pelit.

Käyttäjiä kannustetaan esimerkiksi osallistumaan yhteisön rakentamiseen palkitsemalla heitä aina, kun he julkaisevat sosiaalista sisältöä alfojen, peliarvostelujen ja foorumeihin ja verkkokeskusteluihin osallistumisen muodossa. Lisäksi Metacade sisältää token-panostusjärjestelmän, jonka avulla käyttäjät voivat ansaita passiivista tuloa ja samalla sijoittaa alustan tulevaisuuteen.

Näiden ominaisuuksien ansiosta Metacade tarjoaa poikkeuksellisen runsaasti MCADE-tokeniin sisäänrakennettua hyötyä. Tämän ohella alustan siirtyminen täysin hajautetuksi autonomiseksi organisaatioksi (DAO) rakentaa hallintoa tokeniin.

Yksi olennainen osa tätä vallan hajauttamista yhteisön jäsenille on uraauurtava Metagrants-järjestelmä, jonka kautta kehittäjät voivat hakea kryptoavustuksia, joilla tuetaan uusien eksklusiivisten pelien luomista Metacadelle. MCADE-kolikon haltijoille myönnetään äänioikeus, jonks myötä he voivat äänestää suosikki-ideoitaan. Eniten ääniä keränneet konseptit saada avustusta alustan kassasta, mikä edesauttaa alustan kehittymistä.

Metacaden (MCADE) hintaennuste vuodelle 2023

MCADE:n tämän vuoden hintaennusteita tarkasteltaessa on monia syitä olla innoissaan. Onnistunut listautuminen Uniswapiin 0,022 dollarilla on jo tapahtunut, ja lähestyvät listautumiset Bitswapiin ja MEXCiin myöhemmin huhtikuussa ja toukokuun alussa näyttävät antavan MCADE:lle lisävauhtia.

Lisäksi Metacaden sitoutuminen palkkioiden maksamiseen MCADE-tokeneina auttaa ylläpitämään tokenien virtausta ekosysteemissä, mikä pitää kysynnän korkeana ja nostaa siten hintaa. Tämä yhdistettynä uusien pelien ja ominaisuuksien käyttöönottoon tulevien viikkojen ja kuukausien aikana voi nostaa MCADE:n yli 0,50 dollariin vuoden loppuun mennessä, mikä merkitsisi yli 50-kertaista tuottoa niille sijoittajille, jotka ostivat tokenia presale-hintaan 0,008 dollaria.

ETH vs. MCADE – kumpi on parempi sijoitus tänä vuonna?

Viimeaikaiset Ethereum-uutiset ovat saaneet sijoittajat huolestumaan omistuksensa arvosta. Vaikka tämä ei ole vielä heijastunut Ethereumin hintaennusteeseen vuodelle 2023, on hyvin mahdollista, että analyytikot alkavat tarkistaa Ethereumin hintaennusteitaan alaspäin tulevina viikkoina ja kuukausina, mikäli Shanghain päivitys ja tokenin vetäytymismahdollisuus vaikuttavat ETH:n arvoon.

MCADE:n tulevaisuuteen ei liity tällaista epävarmuutta. Päinvastoin, kun lähestyvä listautuminen useampaan pörssiin on lähellä, alusta saavuttaa laajemman yleisön ja tokenien kysyntä lisääntyy. Nämä uudet listautumiset yhdistettynä MCADE:n tänä vuonna kehittyvään hyödyllisyyteen tekevät siitä viisaan sijoitusvalinnan vuonna 2023.