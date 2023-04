Uutisia kryptomarkkinoilta: Hongkong kaavailee massiivista kryptosijoitusta. Siivittääkö tämä Metacaden tokenin myyntiä Uniswapissa ja muissa kryptopörsseissä?

Hongkong on edistynyt valtavasti pyrkimyksessään kiilata Singaporen ohi ja kohota maailman johtavaksi kryptokeskukseksi. Hallitus nousi kryptomarkkinoiden uutisotsikoihin suunnitelmillaan antaa vähittäissijoittajien käydä Hongkongin kaupungissa kauppaa digitaalisilla tokeneilla, kuten Bitcoinilla ja Etherillä. Lisäksi tämä on välitön seuraus kryptomarkkinoilta kantautuneista uutisista, joiden mukaan yli 20 kryptoyhtiötä on ilmoittanut aikomuksistaan siirtää toimintojaan Hongkongiin vastauksena Yhdysvaltain viranomaisten lisääntyvään sääntelyyn.

Markkina-analyytikot spekuloivat, voisiko tämä valtava kryptoinvestointi Hongkongiin nostaa vallankumouksellisen GameFi-alustan, Metacaden , tokenmyyntiä vieläkin korkeammalle sen listattua menestyksekkäästi Uniswapiin aiemmin tässä kuussa uuden tokeninsa, MCADE:n. Bitmartin ja MEXC:n on tarkoitus listata MCADE lähiviikkoina, mistä herääkin ilmoille kysymys: kuinka korkealle MCADE voi nousta?

Kuinka korkealle MCADE voi nousta vuonna 2023?

Kryptomarkkinoiden uutistoimistoilta ei ole jäänyt huomaamatta, että MCADE-tokenin presale keräsi 16,4 miljoonaa dollaria ennätysajassa. Huomionarvoista on myös se, että MCADE noteerattiin Uniswapissa 0,022 dollarin hintaan sen jälkeen, kun sen presalen betavaihe lähti liikkeelle vain 0,008 dollarista, mikä tarjosi merkittävää tuottoa varhaisille sijoittajille. Asiantuntijat uskovat MCADE:n jatkavan kasvuaan, kun se saavuttaa laajemman yleisön tulevien Bitsmart- ja MEXC-listojensa kautta huhtikuun ja toukokuun 2023 aikana.

Lisäksi Metacade on juuri ilmoittanut jännittävästä kumppanuudesta MetaStudion kanssa, mikä yhdessä alustan jännittävän tiekartan, tokenin laajan käyttökelpoisuuden ja jo käynnissä olevan siirtymisen kohti hajautettua autonomista organisaatiota (DAO) kanssa näyttää nostavan MCADE:n yli 0,50 dollarin rajapyykin vuoden 2023 loppuun mennessä. Näiden potentiaalisten hintatavoitteiden saavuttaminen merkitsisi yli 20-kertaista voittoa sijoittajille, jotka ostivat tokeneita sen julkisen listautumisen alkuvaiheessa.

Mikä on Metacade?

Metacade ei ole salannut tavoitteitaan nouta johtotähdeksi GameFi-ympäristön mullistamisessa rakentamalla maailman suurimman P2E-pelihallin, jonka avulla käyttäjät voivat tienata rahaa nauttiessaan samalla peliharrastuksestaan täysin rinnoin. Tämän saavuttamiseksi Metacade luo peliharrastajista, kehittäjistä ja kryptofaneista muodostuvan kukoistavan yhteisön, ja palvelee samalla monenlaisia peliharrastuksia maksimoidakseen alustan tavoiteltavat kokonaismarkkinat (TAM).

Tätä varten Metacade on asettanut itselleen tehtäväksi rakentaa maailman laajimman pelivalikoiman, jotta hanke saisi lisää tunnettuutta kryptoalan valtavirrassa ja kasvattaisi käyttäjäkuntaansa. Metacaden käyttöä varten kaikki käyttäjät tarvitsevat MCADE-tokeneita voidakseen käyttää alustan eri ominaisuuksia ja tarjotakseen kolikon haltijoille erinomaista hyötyä. Tämä hyödyllisyys on merkittävä syy alustaa koskevan innostuksen kasvuun, mikä tekee siitä niin jännittävän kryptosijoitusmahdollisuuden, että se on noussut kryptomarkkinoista raportoivien uutistoimistojen otsikoihin

Metacaden whitepaper on saanut paljon kiitosta GameFin asiantuntijoilta sen kattavien projektisuunnitelmien ansiosta, jotka korostavat Metacaden asiantuntevan ja todennetun projektitiimin tarjoamia erinomaisia päätöksentekotaitoja. Osa strategista suunnitelmaa, joka tekee MCADE:sta niin houkuttelevan kryptosijoituksen, on vallan siirtäminen yhteisölle, minkä ansiosta Metacadesta tulee DAO vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tämä yhteisöjohtoinen hallinto tuo lisäarvoa MCADE:lle, josta löytyy jo nyt runsaasti sisäänrakennettua hyötyä, mukaan lukien alustan kattava palkitsemisjärjestelmä, joka ylittää GameFi-sektorin normit. Käyttäjiä kannustetaan esimerkiksi rakentamaan yhteisöä palkitsemalla heitä sosiaalisen sisällön, kuten peliarvostelujen, julkaisemisesta alustalla.

Kuinka MCADE toimii?

MCADE-token on Metacaden ekosysteemiä ohjaava valuutta, joka toimii niin palkitsemisjärjestelmän voimanlähteenä kuin alustan transaktioiden vaihdon välineenä. Toinen etu on se, että MCADE-tokenien kokonaistarjonta on rajoitettu vain kahteen miljardiin, mikä asiantuntijoiden mukaan lisää ostopaineita alustan käyttäjäkunnan kasvaessa.

Jännittävintä on, että MCADE tarjoaa virikkeitä yhdelle Metacaden innovatiivisimmista ohjelmista, joka kannustaa uusien pelien luomiseen yksinomaan alustalla, mikä ajaa käyttäjien sitoutumisen ennennäkemättömälle tasolle ja kasvattaa käyttäjäkuntaa. Myös Metagrants-ohjelma tarjoaa kryptorahoitusta pelinkehittäjille, jotka kaipaavat tukea uusien pelien luomiseen. Kukin konsepti tulee pooliin ennen kuin MCADE-kolikoita omistava yhteisö äänestää siitä, mikä on tärkeä osa Metacaden siirtymistä kohti yhteisöjohtoista hallintoa. Suosituimmat ideat saavat avustusta alustan kassasta, mikä edesauttaa konseptin toteutumista.

Onko MCADE hyvä kryptosijoitus?

MCADE on herättänyt useiden asiantuntijoiden kiinnostuksen kryptomarkkinoista raportoivissa uutistoimistoissa, ja kaikki merkit kielivät sen olevan erinomainen kryptosijoitus fiksulle sijoittajalle lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi Metacade päihittää jo alkuvaiheessa monet GameFi-kilpailijat monipelikirjastollaan ja pelikokemuksillaan, mikä antaa sille oivat edellytykset nousta potentiaaliseksi johtavaksi toimijaksi orastavalla kryptopelaamisen sektorilla.

Metacade on vasta alkuvaiheessaan, ja sillä on monia jännittäviä ominaisuuksia, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön tulevina kuukausina. Jännittävät kryptomarkkinauutiset, kuten tuki kryptosijoituksille Hongkongissa, antavat MCADE:lle optimaalisen mahdollisuuden vakiinnuttaa asemansa yhtenä parhaista kryptosijoitusvaihtoehdoista vuonna 2023.

Pysy ajan tasalla siitä, milloin MCADE listautuu Bitmart- ja MEXC-pörsseihin seuraamalla Metacaden Twitter-sivua .