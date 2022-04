SCRT:n (Secret) live-hinta on tänään 4,79 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 52 miljoonaa dollaria. Secret on noussut 13,32 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos haluat tietää, mikä SCRT on, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ostaa SCRT-token, olet tullut oikeaan paikkaan.

Parhaat paikat ostaa SCRT nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

FTX

FTX on kauppiaiden rakentama Cryptocurrency Exchange, kauppiaille. FTX tarjoaa innovatiivisia tuotteita, kuten alan ensisijaisia ​​johdannaisia, vaihtoehtoja, volatiliteettituotteita ja vipuvaikutuksia. Pyrimme kehittämään tarpeeksi foorumetta ammattimaisille kaupankäynnille ja tarpeeksi intuitiivisille ensimmäisille käyttäjille.

Mikä on SCRT?

Secret (SCRT) on yksityisyyteen suuntautunut lohkoketju, joka on rakennettu Cosmosille. Sen älykkäitä sopimuksia kutsutaan salaisiksi sopimuksiksi, ja ne antavat DAppsille mahdollisuuden käyttää salassa olevia yksityisiä tietoja, samalla tavalla kuin älykkäät sopimukset toimivat muissa lohkoketjuissa.

Salaiset sopimukset kuitenkin siirtävät salatut tulot salatuiksi ulostuloiksi paljastamatta tietoja. Tämä on mahdollista toteutuksen aikana salattujen sopimustilojen ansiosta.

Tietosuoja taataan yhdistämällä salausprotokollat ja avainten hallinta TEE (Trusted Execution Environment) -ympäristössä.

Tämä antaa Secret Contractsille mahdollisuuden kilpailla useista yksityisyyteen liittyvistä käyttötapauksista, joita perinteiset lohkoketjut ovat kokeneet vaikeaksi mukauttaa.

Pitäisikö SCRT ostaa tänään?

SCRT voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

SCRT – hinnan ennuste

CryptoNewsZ odottaa SCRT:n hinnan alkavan ensi vuonna keskimäärin 8,40 dollarista. Se voi saavuttaa maksimiarvon, 27,37 dollaria, vuoden 2030 loppuun mennessä.

