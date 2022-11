Solana (SOL) kykenemätön toipumaan kryptoromahduksesta samalla kun Metacaden (MCADE) Pre-Sale herättää kiinnostusta

Vuoden 2022 kryptoromahdus on ollut erityisen epäsuotuisa joillekin spekulatiivisemmille kryptoprojekteille, joihin lukeutuu muun muassa Solana (SOL). Kovan kilpailun ja useiden perustavanlaatuisten ongelmien edessä Solana on joutunut kamppailemaan viime kuukausina toden teolla säilyttääkseen nousujohteisuuden. Samalla kun kryptojen haasteet jatkuvat, tuhkasta nousee esiin kuitenkin yksi uusi token.

Se on nimeltään Metacade (MCADE). Kyseessä on hanke, joka voi hyvinkin suoriutua parhaiten GameFin kasvun hyödyntämisestä tulevina vuosina. Tänään selvitämme, mitä Solanalle on tapahtumassa, ja miksi on järkevää huomioida Metacade vakavasti otettavana kilpailijana, jonka lisääminen salkkuun on kannattavaa.

Solana (SOL) kohtaa toistuvia katkoksia ja hintojen laskua kryptoromahduksen aikana

Solana (SOL) lukeutuu tällä hetkellä Ethereumin merkittävimpiin kilpailijoihin. Se on yksi kryptoalan nopeimmista lohkoketjuista, joka käyttää vaikuttavaa Proof-of-Staken (PoS) ja Proof-of-Historyn (PoH) yhdistelmää saavuttaakseen 3 500 tapahtuman nopeuden sekunnissa (TPS) ilman suurempia ponnisteluja. Teoriassa luku voi Solanan tietojen mukaan olla jopa 710 000. Kun sitä verrataan Ethereumin 30 TPS :ään , on helppo ymmärtää, miksi Solana nousi tilastoissa niin vauhdikkaasti vuonna 2021.

Uskomattomista kaupankäyntinopeuksistaan huolimatta Solana ei ole säästynyt ongelmilta. Pelkästään tänä vuonna Solanalla on ollut kuusi käyttökatkosta , joista yksi kesti tammikuun alussa kokonaisen viikon. Vuoden 2022 laajemman kryptoromahduksen ohella nämä katkokset ovat toimineet katalysaattorina joillekin suurille hinnanlaskuille. Viikon mittaisen katkoksen alettua 6. tammikuuta SOL laski lähes -23 % ja saavutti pohjalukemat 10. tammikuuta. Kun toinen katkos vaivasi lohkoketjua 21. tammikuuta, SOL laski vielä -37 % saaden tukea kolme päivää myöhemmin.

Sittemmin SOLin hinta on pysynyt vaimeana suuremman kryptoromauksen seurauksena. Sen arvo on tällä hetkellä 29 dollaria, koska se ei onnistunut ylittämään 49 dollaria elokuun nousevan hintatapahtuman aikana. Kun kuukauden mittainen 30 dollarin tukialue vaihdettiin, Solana liikkuu nyt kesäkuun alimmillaan 26 dollarissa.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on nouseva projekti, jonka tavoitteena on olla pelialaa mullistava voima. Metacade on yhteisöllinen keskus, jossa GameFi- ja kryptoharrastajat voivat etsiä parhaita Play2Earn-pelejä, ansaita enemmän intohimollaan ja olla yhteydessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Metacaden perimmäisenä tavoitteena on olla maailman ensimmäinen pelaajien omistama virtuaalinen pelihalli, jossa pelaamisen tulevaisuutta ohjaavat käyttäjät, eivätkä ulkopuoliset pelistudiot.

Tätä visiota rakentaakseen Metacade toimii mallilla, joka palkitsee pelaajia heidän roolistaan yhteisössä ja käyttää samalla kollektiivista voimaa luodakseen parhaita Play2Earn- ja Web3-pelejä, joita alalla on koskaan nähty.

Miksi Metacaden (MCADE) odotetaan menestyvän markkinoita paremmin?

Vaikka kryptoromahdus jatkuu yhä, on Metacade valmistautunut nousemaan nopeasti markkinajohtajan asemaati seuraavan nousukauden aikana. Kuten jo mainittiin, Metacaden aikomuksena on houkutella pelaajia palkitsemalla heidät siitä, mitä he muutenkin rakastavat tehdä. Joka kerta kun kirjoitat arvostelun, jaat johtavan GameFi-alfan tai osallistut pelien testaukseen, sinut palkitaan MCADE-tokenilla. Jos olet jo innokas GameFi-harrastaja, voit kasvattaa tulojasi yksinkertaisesti jakamalla ajatuksiasi ja asiantuntemustasi suosikkipeleistäsi!

Metacaden visiona on muuttaa yhteisö ideoiden sulatusuuniksi, jossa kehittäjät ja pelaajat ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Metacade aikoo ottaa käyttöön Metagrants-nimisen rahoitusohjelman, jossa pelinkehittäjät julkaisevat ideoitaan, joista Metacade-yhteisö voi äänestää sitä projektia, jonka he haluavat nähdä toteutettavan. Voittaja saa rahoitusta kassasta ja myös välitöntä, käyttökelpoista palautetta prototyypistään alustan natiivin testausympäristön avulla.

Osana Metacaden tavoitetta on auttaa pelaajia tienaamaan enemmän GameFillä. Lisäksi järjestetään eksklusiivisia turnauksia, joissa kuka tahansa voi voittaa suuria palkintoja. Mutta vieläkin parempaa on luvassa – vuonna 2024 Metacade aikoo julkaista työpaikkaportaalin, joka saattaa jonain päivänä auttaa jotakuta tekemään suuren läpimurtonsa orastavalla Web3-alalla. Ura ei kuitenkaan ole ainoa asia, jota täältä löytyy; ttarjolla on myös paljon satunnaisia keikkoja, kuten kertaluonteisia testaustehtäviä, joita pelaajat voivat ottaa vastaan muutamaksi tunniksi kasvattaakseen säännöllisiä tulojaan.

Lopulta Metacade luovuttaa avaimet Metacade-kollektiiville muodostamalla hajautetun autonomisen organisaation (DAO) . Arvostetuimmille jäsenille tarjotaan johtotehtäviä Metacaden luotsaamiseksi tulevaisuuteen. Tämä antaa MCADE:n haltijoille mahdollisuuden äänestää johtotehtävistä, ominaisuuksien käyttöönotosta, kassavarojen jakamisesta ja muusta, mikä johtaa täysin itsenäiseen ekosysteemiin, jonka pelaajat ovat rakentaneet pelaajia varten.

Solana (SOL) vs. Metacade (MCADE) – kumpi on parempi sijoitus?

Kuten mainittiin, Solana on ollut vaikeuksissa äskettäisen kryptoromahduksen jälkeen. Käyttökatkokset ovat kuitenkin sen pienin huolenaihe. Vielä lokakuun 12. päivänä Solana-pohjainen DeFi-alusta Mango hakkeroitiin 100 miljoonalla dollarilla. Oliko tämä ensimmäinen kerta? Ei. Solanan käyttäjien lompakkoihin kohdistui suora hyökkäys elokuussa, jolloin varastettiin yli kuusi miljoonaa dollaria. Aiemmin helmikuussa Solanalta varastettiin huimat 320 miljoonaa dollaria.

Pelkästään näiden hakkerointien kokonaiskustannukset vuonna 2022 olivat yli 446 miljoonaa dollaria. Perspektiivistä katsottuna se on suunnilleen sama määrä turvallisuusapua, jonka Yhdysvallat ilmoitti lähettävänsä Ukrainalle kesäkuussa.

Vaikka Solanan tulevaisuus on edelleen vaakalaudalla, etenkin sen jälkeen, kun Ethereumin päivitys nosti sen potentiaalisen TPS:n 100 000:een, Metacade kohtaa hyvin vähän kilpailua nopeasti kasvavilla markkinoilla. Pelkästään tämä kaikki voisi nostaa Metacaden alansa terävimpään kärkeen. Yllä kuvatut ominaisuudet voivat helposti tehdä Metacadesta eeppisen titaanin orastavalla GameFi-alalla.

Nämä tekijät huomioon ottaen Metacade on uskomattoman halpa juuri nyt sen ennakkomyyntivaiheessa. Jos mietit, onko järkevämpää sijoittaa Solanaan vai jäädä odottamaan Metacadea vuoden 2022 kryptoromahduksen jälkeen, vastaus on selvä: Metacaden pitäisi olla ykkösvalintasi.

