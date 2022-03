Lukittu kokonaisarvo on yksi tärkeimmistä mittareista analysoitaessa DeFi-projekteja, mukaan lukien hajautetut vaihdot tai DEX:t. Viime vuosina sijoittajien kiinnostus DeFiä kohtaan on ollut varsin vahvaa. Joten miksi TVL:llä on väliä?

Lukittu kokonaisarvo ilmaisee sijoittajan luottamusta tiettyyn projektiin

Tämä mittari näyttää myös likviditeetin DEX:issä.

TVL voi auttaa mittaamaan DEX-tokenien todellista arvoa.

Kyseisten tekijöiden perusteella päätimme laatia luettelon DEX-tokeneista TVL:n perusteella. Emme luokittele tokeneita, joilla on korkein TVL. Tarkastelemme TVL:n ja hinnan välistä korrelaatiota nähdäksemme, mitkä näistä tokeneista ovat aliarvostettuja. Tässä lista:

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) on yksi Avalanche-verkoston tärkeimmistä DEX-tokeneista. Se on suunniteltu tarjoamaan myös ketjujen välistä yhteentoimivuutta. Token Terminalin tietojen mukaan Trader Joen TVL on noin 120 miljoonaa.

Tietolähde: Tradingview

Toisaalta kolikon arvo on tällä hetkellä 0,8423 dollaria. Tämä tarkoittaa, että sen hinta suhteessa TVL:ään pysyy suhteellisen alhaisena. Se viittaa siihen, että Trader Joella on paljon mahdollisuuksia kasvaa edelleen, varsinkin kun ajatellaan, että se on melko uusi.

dYdX (DYDX)

dYdX (DYDX) on toinen aliarvostettu DEX, jota kannattaa pitää tarkkailussa. Token Terminalin tiedot osoittavat, että DEX:n lukittu kokonaisarvo on noin 987 miljoonaa dollaria. Kirjoitushetkellä sen alkuperäisen DYDX-tokenin hinta oli noin 4,65 dollaria.

Tämän perusteella myös hinta-TVL-korrelaatio näyttää, että se on aliarvostettu DEX-token. Vaikka tämä ei takaa DYDX:n nousua tulevaisuudessa, se näyttää piilotetun potentiaalin, jos TVL nousee.

Muita tarkkailun arvoisia DEX-kolikoita ovat Anyswap, Serum ja jopa Sushiswap. Mutta vain muistutuksena, TVL on vain yksi niistä monista mittareista, joita käytetään hyödykkeen potentiaalin mittaamisessa.