Jos se olisi Elon Muskista kiinni, sosiaalinen media olisi tulevaisuudessa täysin hajautettu. Hän on valmiina saavuttamaan tämän, ja ekosysteemit, kuten Decentralized Social (DESO), jotka työskentelevät väsymättä kohti samaa päämäärää, saavat tämän seurauksena voittoa.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää DESO-kolikosta, mukaan lukien DESO:n ostaminen ja mistä voit halutessasi ostaa sen.

DESO on uudentyyppisen lohkoketjukolikko, joka on suunniteltu tukemaan Web 3.0:n hajautettuja sosiaalisia verkostoja. Perustamisestaan, vuonna 2019, lähtien se pyrkii ratkaisemaan sosiaalisen median nykyisen keskittämisen aiheuttamia ongelmia.

Nykyään kourallinen yksityisiä yrityksiä hallitsee tehokkaasti julkista keskustelua ja ansaitsee monopolivoittoja; sillä välin sisällöntuottajat, jotka todella tuottavat, ovat usein alipalkattuja ja sitoutumattomia.

Sitä vastoin DESOn sosiaalinen lohkoketju käsittelee sosiaalisen median sisältöä julkisena hyödykkeenä, mikä tekee siitä luvattoman ja kenen tahansa saatavilla.

Se yhdistää kryptovaluuttojen tarjoaman avoimen P2P-rahoitusjärjestelmän paradigman tehokkaaseen ja skaalautuvaan tietokanta-infrastruktuuriin, joka on räätälöity seuraavan sukupolven sosiaalisten Web 3.0 -verkkojen käyttöön.

DESO voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokyky. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

Digital Coin Price on optimistinen DESOn suhteen, tehden seuraavan ennusteen:

