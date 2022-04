Johtavan kryptolainausalustan, Aaven, alkuperäisen tokenin hinta on ollut tasaisessa nousussa viimeisen kolmen päivän aikana.

Eilen token nousi yli 5 % ja saavutti korkeimman 198,02 dollarin, ennen kuin se nousi takaisin nykyiseen 185,70 dollariin. Tänään se on edelleen vihreällä, vaikka se on noussut 1,02 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tässä artikkelissa käsitellään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat nykyiseen AAVE:n hintaan.

Ennen kuin syvennymme nykyiseen nousutrendiin, on tärkeää ensin selittää, mikä Aave on.

Lyhyesti sanottuna Aave on DeFi-protokolla, jonka avulla ihmiset voivat lainata ja antaa lainaksi kryptovaluuttoja. Sen alkuperäinen token on AAVE.

Katsotaan nyt mitä kulissien takana tapahtuu ja saa AAVE:n hinnan nousemaan.

AAVE-token näyttää noudattavan DeFi Aave Labsin johtajan twiitissä antamaa ilmoitusta, jonka mukaan AAVE version 3 (AAVE V3) likviditeetin louhinta on käynnissä Avalanche-lohkoketjussa. Tämä tarkoittaa, että Avalanchen käyttäjät voivat nyt ansaita palkintoja tarjoamalla likviditeettiä DeFi-protokolloille Avalanche-lohkoketjussa.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022