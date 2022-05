Vaikka suurin osa altcoineista laskee, XDC-kolikon hinta on noussut viimeisen kahden viikon aikana.

Eilen XDC:n hinta nousi yli 13 % ja saavutti päivän huippunsa 0,06817 dollarissa, ennen kuin se palasi tämän päivän hintatasoon, 0,06077 dollariin. Kolikko on noussut yli 7,8 % viimeisen seitsemän päivän aikana ja yli 11,0 % viimeisen kahden viikon aikana.

Tässä artikkelissa keskitymme niihin syihin, joiden vuoksi XDC Networkin hinta on noussut viimeisen kahden viikon aikana.

Yksi tärkeimmistä syistä nykyiseen hintojen nousuun, on sen äskettäinen projekti (XDCNFT), jonka BlocksWorkz-teknologiayritys käynnisti.

Projekti on Non-Fungible Token (NFT) -markkinapaikka, joka käyttää XinFinin lohkoketjuteknologiaa (XRC20-verkko).

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022