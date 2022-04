Bitcoin käy jälleen kauppaa 41 000 dollarin yläpuolella lisättyään arvoonsa yli 3 % tänään.

Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat jatkavat elpymistään ja ovat lisänneet arvoaan yli 2 % viimeisen 24 tunnin aikana. Kirjoitushetkellä kryptovaluuttojen markkina-arvo oli noin 1,9 biljoonaa dollaria.

Kokonaismarkkina-arvo voi pian saavuttaa 2 biljoonan dollarin psykologisen rajan, kun voitot jakautuvat laajemmille kryptomarkkinoille.

Bitcoin on edelleen johtava kryptovaluutta yli 41 prosentin markkina-asemallaan. BTC on lisännyt arvoaan yli 3 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä on päihittänyt laajemmat kryptovaluuttamarkkinat kyseisessä prosessissa.

Bitcoinin arvo on nyt noin 41 200 dollaria kolikkoa kohden, mikä on parannus tämän viikon alkuun verrattuna, kun johtava kryptovaluutta putosi hetkeksi alle 40 000 dollarin psykologisen tason.

Jos markkinat jatkavat nykyistä vauhtia, Bitcoin voisi yrittää saada takaisin hintansa yli 43 000 dollarissa. Se kuitenkin vaatisi jotain erityistä, siirtyäkseen 45 000 dollarin vastustason ohi ennen viikon loppua.

Tarkasteltavat avaintasot

BTC/USD-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä yksi nousevimmista 10:n parhaan kryptovaluutan joukossa, markkina-arvollaan mitattuna. Tällä hetkellä 10:n parhaan listan joukossa Bitcoin on parempi kuin LUNA ja AVAX.

MACD-viiva on edelleen neutraalin vyöhykkeen alapuolella, mikä osoittaa, että laskumomentti ei ole täysin kadonnut.

14 päivän suhteellinen voimaindeksi (50) osoittaa, että Bitcoin ei ole enää ylimyydyllä alueella. Sen olisi kuitenkin saatava lisävoittoja päästäkseen yliostetulle alueelle tulevina päivinä.

Jos ralli jatkuu, Bitcoin voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 42 621 dollarilla ennen päivän loppua. Bitcoinin kauppa käy jälleen yli 43 000 dollarilla, jos nousuvauhti jatkuu muutaman seuraavan tunnin aikana.

Bitcoin voi kuitenkin pudota kohti 40 000 dollarin tukitasoa, jos laskusuuntaus jatkuu. Ellei massiivista tappiota tapahdu, Bitcoinin pitäisi puolustaa 39 000 dollarin hintaa sen yläpuolella lyhyellä aikavälillä.