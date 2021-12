Terran live-hinta on tänään hieman alle 82 dollaria, ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 3,6 miljardia dollaria. Luna, Terran alkuperäinen token, on noussut 10 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä opas selittää, mikä Luna on, kannattaako Lunaa ostaa ja parhaat paikat tehdä niin.

Koska LUNA on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa LUNA nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien LUNA -kolikot.

Luna on Terran token, lohkoketjuprotokolla, joka käyttää fiat-sidottuja vakaita kolikoita hintavakaiden maailmanlaajuisten maksujärjestelmien tehostamiseen. Whitepaper-julkaisunsa mukaan, Terra yhdistää hintavakauden ja fiat-valuuttojen laajan käyttöönoton Bitcoinin (BTC) sensuurinkestävyyteen, tarjoten siten nopeita ja edullisia maksuja.

Terran kehittäminen alkoi tammikuussa 2018, ja sen pääverkko lanseerattiin virallisesti huhtikuussa 2019. Syyskuusta 2021 alkaen se tarjoaa vakaita kolikoita, jotka on sidottu Yhdysvaltain dollariin, Etelä-Korean woniin, Mongolian tugrikkiin ja Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeusvaluuttakoriin. Tulevaisuudessa se aikoo ottaa käyttöön muita lisävaihtoehtoja.

Lunaa käytetään stabiloimaan protokollan stabiilien kolikoiden hintaa. LUNA-haltijat voivat myös lähettää ja äänestää hallintoehdotuksia, mikä antaa sille hallintotunnuksen toiminnallisuuden.

Luna saattaa olla hyvä sijoitus, jos teet tietoisen päätöksen. Lue hinta-analyysit ja ennusteet ennen kuin teet talouteen vaikuttavan sitoumuksen.

Wallet Investor ennustaa, että LUNA-hinta voi nousta 167 dollariin vuodessa. Mahdollinen voitto on 106 vuodessa. Viiden vuoden kuluttua LUNA on arvoltaan 532 dollaria.

$LUNA #LUNA 3rd time coming close to that ATH. Small consolidation over there and boom she goes. RSI is encouraging above 60 and MACD flipping green soon again. Volumes are rising as well. Chart tells it all. You know it well if you know it 🙂#BINANCE #priceaction #Tothemoon pic.twitter.com/0jhluWZkx1

— Joe (@Joejeyaraj) December 18, 2021