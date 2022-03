Terra (LUNA) on viimeisten kaupankäyntikertojen aikana vahvistunut, mutta on pysähtynyt ja alkaa vetäytyä. Olemme myös nähneet hintakehityksen leijuvan hyvin tiukalla alueella. Saatamme nähdä pienen korjauksen LUNA:ssa lähiaikoina. Seuraavassa muutamia faktoja:

Muutaman päivän nousun jälkeen on todennäköistä, että sijoittajat saavat voittoa

Jos kurssi ei ylitä 90 dollaria maanantain kaupankäynnin alussa, se voisi viitata heikkouteen

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) osoittaa myös laskevia näkymiä tulevina päivinä

Tietolähde: Tradingview

Kuinka pitkälle Terra (LUNA) voi pudota?

Emme odota suurta pudotusta. Itse asiassa viimeisten 24 tunnin aikana stablecoin-alusta oli menettänyt noin 1 %, mutta lisää on tiedossa. Tärkeintä on tarkastella 90 dollarin tasoa. Tämä on aina osoittautunut LUNA:n keskeiseksi tukialueeksi.

Jos maanantain kaupankäynnin alussa kolikon arvo on selvästi sen alapuolella, voimme nähdä vähintään 15 prosentin häviön ennen viikon loppua. Lisäksi epävakailla markkinoilla on ollut havaittavissa viime kuukausien aikana tapahtunut trendi.

Useimmissa tapauksissa nousuvauhtia ohjaavat lyhytaikaiset spekulatiiviset treidaajat. On todennäköistä, että he lukitsevat voiton 90 dollarissa. Tämä käynnistää pienen myynnin, joka voi laskea LUNAn edelleen kohti 75 dollaria.

Onko Terra (LUNA) aikasi arvoinen?

Se tosiasia, että Terra (LUNA) on markkinoiden 10:n parhaan kryptovaluutan joukossa, tarkoittaa, että sinun tulee kiinnittää siihen huomiota. Mutta nyt ei näytä ainakiin siltä, että mitään vakavaa nousuvauhtia olisi tiedossa.

Hyvä taktiikka on lähipäivinä odottaa korjauksen läpimenoa, ja ostaa sitten 75 dollarilla tai vastaavalla. Mutta shorttaajat voivat myös pelata lyhyen aikavälin laskun voitokseen.