LUNA asettuu tällä hetkellä 85 ja 95 dollarin välille.

Kirjoitushetkellä kolikon kauppahinta oli 83,88 dollaria, mikä on noin 6 % lasku 24 tunnissa.

LUNA:n on voitettava 95 dollaria, jotta kaikki yli 100 dollarin juoksut toteutuvat.

Nyt on jo toinen päivä peräkkäin, jolloin Terra (LUNA) on avannut miinuksella. Kolikko näki useita nousuja maaliskuun alussa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se on pysähtynyt. Tästä huolimatta LUNA lähestyy ratkaisevaa ylävastusaluettaan. Voiko se rikkoa yli 100 dollaria?

Tietolähde: Tradingview

Terra (LUNA) – Kuinka pian se voi saavuttaa 100 dollaria?

Toistaiseksi näyttää siltä, että kryptomarkkinat ovat toipumassa viime viikkojen julman volatiliteetin jälkeen. Mutta taustalla olevat tekijät, jotka ovat siirtäneet tunteen negatiiviselle alueelle, ovat edelleen olemassa. Inflaatio on edelleen korkea ja geopoliittiset jännitteet Euroopassa voivat haitata maailmantalouden elpymistä.

On kuitenkin myös mahdollista, että sijoittajat ovat jo hinnoitelleet nämä vastatuulet viimeisen kolmen viikon aikana. Mitä tulee LUNAan, tärkeintä on ylittää 95 dollaria. Viime päivinä kolikko on ollut tiukasti 85 ja 95 dollarin välillä.

Sulkeminen yli 95 dollarin laukaisee tarpeeksi nousumomenttia, joka voi viedä stablecoin-alustan yli 100 dollarin. Mutta tästä huolimatta vauhti-indikaattorit, mukaan lukien suhteellinen voimaindeksi (RSI), ovat kaikki laskevia tällä hetkellä. Saatamme nähdä pudotuksen kohti 50 päivän SMA-linjaa (75 dollaria) ennen uutta nousua.

Miksi LUNA on hyvä sijoitus?

Terra (LUNA) on vakaa kolikkoalusta, joka on integroitunut yhä enemmän kryptomarkkinoille. Se nähdään myös stablecoinien tulevaisuutena, ja sellaisenaan sillä on valtava investointipotentiaali.

LUNA on laskenut jyrkästi vuonna 2022. Mutta se kääntyy epäilemättä päinvastaiseksi. Jos et ole vielä ostanut sitä, tämä on paras aika harkita sitä.