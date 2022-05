LUNA on pudonnut yli 90 % viimeisen 24 tunnin aikana, kun taas UST on edelleen alhaalla yli 54 % verran dollarisidoksestaan 0,43 dollarissa.

Terraform Labsin toimitusjohtaja, Do Kwon, on hahmotellut, kuinka kryptovaluutta-alusta aikoo käsitellä Yhdysvaltain dollarin sitomisen purkamista, joka on viime aikoina osunut TerraUSD (UST) stablecoiniin.

UST, algoritminen vakaakolikko, jonka lyöntimalli on sidottu alkuperäiseen LUNA-tokeniin, on jatkanut tiistaina massiivisesti irtautumista dollarisidoksesta. Yhdessä vaiheessa UST oli 0,25 dollarissa, mikä on 75 % alempi sen sidonnaisuudesta.

Tiistaina Do Kwon sanoi harkitsevansa ”pelastussuunnitelmaa”, joka on seurausta epäonnistuneista yrityksistä nostaa sitoumusta Bitcoin-varantojen avulla.

Keskiviikkona Terraform Labsin päällikkö selitti twiitin kautta, mitä stablecoinille ja LUNA:lle otettiin käyttöön brutaalin 72 tunnin jälkeen.

”Ymmärrän, että viimeiset 72 tuntia ovat olleet äärimmäisen raskaita teille kaikille – olen päättänyt työskennellä teidän jokaisen kanssa selvitäksenne tästä kriisistä, ja rakennamme tiemme ulos tästä. Yhdessä”, hän twiittasi.

UST:n ja LUNA:n tie eteenpäin

Kwonin mukaan nyt tarpeena on ottaa vastaan UST-tarjonta, joka pyrkii poistumaan ekosysteemistä ensin, ennen kuin lisätoimenpiteet auttavat luomaan polun kohti kiinnitystä. Hän huomauttaa, että tämä tulee todennäköisesti jatkamaan LUNA:n kohtaamaa painetta, joka on muuten yli 90 % tätä kirjoitettaessa.

”Ennen mitään muuta, ainoa tie eteenpäin on imeä stablecoin-tarjonta, joka haluaa poistua ennen kuin UST voi alkaa repeytyä. Sitä ei voi kiertää”, hän selitti .

Hän huomautti, että Terraform Labs -tiimi on ehdottanut ”useita korjaavia toimenpiteitä auttaakseen kiinnitysmekanismia absorboimaan tarjontaa”.

Näihin toimenpiteisiin kuuluu ryhmien hyväksyntä yhteisön ehdotukselle lisätä lyöntikapasiteettia 293 miljoonasta dollarista 1 200 miljoonaan dollariin. Lisäämällä LUNA:a UST:n imeytyminen tapahtuu nopeammin ja helpottaa palautumis-suunnitelmaa.

Hän kuitenkin lisäsi, että nämä toimenpiteet maksavat Terra-tokenien haltijoille.

”Tämä on luonnollisesti suuri UST- ja LUNA-haltijoille, mutta jatkamme eri vaihtoehtojen tutkimista tuodaksemme lisää ulkoista pääomaa ekosysteemiin ja vähentääksemme UST:n tarjontaa”, hän kirjoitti.

Kwon on myös vihjannut UST-stablecoinin uudelleensuunnittelusta, ja tulevaisuuden suunnitelmissa on tehdä siitä vakuus.

LUNA laski 92 %

Toukokuun 11. päivänä UST-token kävi niinkin alhaalla kuin 0,25 dollarissa, mikä purkautui dollarin sidonnaisuuden 75 %. Lyhyt helpotus kryptomarkkinoilla nosti stablecoinin 0,50 dollariin, mutta paine on palauttanut sen 0,43 dollariin ja yli 54 % verrattuna dollariin.

LUNA oli hämmästyttävän 92 % verran laskussa viimeisen 24 tunnin aikana tätä kirjoitettaessa. CoinGeckon tietojen mukaan LUNA/USD-pari kävi kauppaa noin 2,20 dollarilla, kun paniikissa oleva yhteisö ihmettelee, mitä seuraavaksi tapahtuu.