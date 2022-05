Terran LUNA:n hinta on romahtanut voimakkaasti UST stablecoinin heikon suorituskyvyn jälkeen. Kolikko on pudonnut kaikkien aikojen korkeimmasta 120 dollarista nykyiseen 2,8 dollariin. Terran USD stablecoin on myös pudonnut dollarista noin 0,45 dollariin. Tässä on joitain parhaita kryptovaluuttoja, joita ostaa LUNA:n arvon laskiessa.

Anchor Protocol

Anchor Protocol on suurin hajautetun rahoituksen (DeFi) alusta, joka on rakennettu Terran alustalla. Huipussaan se oli Curven jälkeen maailman toiseksi suurin DeFi-alusta. Sen lukittu kokonaisarvo (TVL) on pudonnut vain 4,7 miljardiin dollariin, kaikkien aikojen korkeimmasta, yli 20 miljardista dollarista.

Samaan aikaan ANC-token on laskenut jyrkästi, koska huoli UST:sta on edelleen olemassa. Esimerkiksi ANC-hinta on laskenut kaikkien aikojen korkeimmasta yli 6 dollarista nykyiseen 0,189 dollariin. Silti on todennäköistä, että sijoittajat ovat erittäin peloissaan. Sellaisenaan on mahdollista, että Anchor Protocollan hinta nousee takaisin, kun siitä on tullut erittäin ylimyyty.

Cosmos

Cosmosin hinta on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina. Myynti jatkui tällä viikolla, kun LUNA:n hinta romahti. Tämä lasku johtui yksinkertaisesti siitä, että Terra on itse asiassa rakennettu Cosmos SDK:lla. Siksi ATOM:in hinta on laskenut, koska sijoittajat odottavat vähemmän aktiivisuutta ekosysteemissä.

Cosmos on kuitenkin paljon suurempi kuin Terra. Sitä on esimerkiksi käytetty useimpien kryptovaluuttojen yhdistämiseen sen Hub-ominaisuuden avulla. Samaan aikaan löytyy muitakin suuria alustoja, jotka on rakennettu Cosmosin avulla. Näitä ovat seuraavat suositut alustat, kuten ThorChain ja Osmosis.

Lido

Lido on toinen kryptovaluutta, jonka hinta on laskenut LUNA-kurssin myynnin vuoksi. Kolikko on pudonnut kaikkien aikojen korkeimmasta, 5,20 dollarista, tämän päivän alimmalle tasolle 1,62 dollarissa. Se on DeFi-alusta, joka tarjoaa likviditeettiä sijoitetuille varoille. Sen verkkosivuston mukaan sen alustan panosten kokonaisvarallisuus on yli 10 miljardia dollaria.

Uskon, että Lido kestää tämän myrskyn hyvin. Toisin kuin Anchor Protocol, Lido on haarautunut muihin lohkoketjuihin. Sillä on esimerkiksi suuri alusta Ethereumissa, jolla on yli 10,1 miljardin dollarin omaisuus. Se on myös julkaistu Kusamassa, Polygonissa ja Solanassa.

LUNA