Tether on julkaissut todistusraportin, joka osoittaa, että USDT:n stablecoin-varannot ovat ”täysin tuetut”.

Riippumattoman kirjanpitäjän, MHA Caymanin, laatima todistus osoittaa myös, että Tetherin konsolidoidut varat ylittävät velat, ja liikkeeseen laskettujen USDT:n konsolidoidut varaukset ylittävät niiden lunastamiseen tarvittavan määrän.

Vähemmän yritystodistuksia, enemmän Yhdysvaltain valtion velkasitoumuksia

Yhtiön varmennusraportin mukaan, konsernin taseen loppusumma 31. maaliskuuta oli yli 82,4 miljardia dollaria. Tetherin kiertävä tarjonta on 74 213 168 169, CoinGeckon tiedot osoittavat.

Samaan aikaan Tether on pienentänyt yritystodistusten omistustaan, mikä on yksi tärkeimmistä kiistoista, joka on parin viime vuoden aikana lisännyt stablecoin-liikkeeseen kohdistuvaa kritiikkiä.

Sen raportin mukaan yritystodistusten omistukset laskivat 17 % viimeisellä neljänneksellä 24,2 miljardista dollarista 20,1 miljardiin dollariin. Myös yritystodistusten omistus on laskenut 20 % huhtikuun 1. päivän jälkeen, mikä näkyy sen Q2-raportissa.

Samalla kun Tether vähentää epälikvidejä yritystodistusten omistuksia, se pyrkii lisäämään varoja rahamarkkina-rahastoissa ja Yhdysvaltain valtion velkasitoumuksissa. Investoinnit T-seteleihin ovat kasvaneet 13 prosenttia 34,5 miljardista dollarista aina 39,2 miljardiin dollariin.

Tetherin teknologiajohtaja toistaa, että USDT on täysin tuettu

Tällä raportilla Tether kertoo markkinoille, että USDT on tuettu ja että stablecoin ei romahda kuten TerraUSD (UST) teki. USDT-varannot tullaan huomioimaan ja stablecoin säilyttää edelleen sidonnaisuutensa dollariin.

Mutta riittääkö tämä lisäämään kryptoyhteisön luottamusta USDT:hen?

Three Arrows Capitalin perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Su Zhu, sanoo, että USDT:n 9 miljardin dollarin tuhoutuminen kuluneen viikon aikana osoittaa, että ”USDT on lunastettavissa” todellakin dollareiksi.

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP — Zhu Su 🔺🌕 (@zhusu) May 18, 2022

Tetherin teknologiajohtaja, Paolo Ardoino, kommentoi tätä näkökohtaa huomauttaen:

”Tämä kulunut viikko on selkeä esimerkki Tetherin vahvuudesta ja sitkeydestä. Tether on säilyttänyt vakautensa useiden musta joutsen -tapahtumien ja erittäin epävakaiden markkinaolosuhteiden kautta, ja synkimpinäkin päivinä Tether ei ole koskaan jättänyt noudattamatta varmennettujen asiakkaidensa lunastuspyyntöä.”

Ardoinon mukaan riippumaton lausunto osoittaa, että USDT on ”täysin tuettu ja että sen reservien koostumus on vahva, konservatiivinen ja likvidi”.

Tetherin USDT on markkinoiden suurin ja eniten käytetty Yhdysvaltain dollariin sidottu vakaa kolikko. Se hallitsee stablecoin-markkinoita päivittäisen kaupankäynnin volyymin suhteen – CoinGecko osoittaa, että tätä kirjoitettaessa USDT:n 24 tunnin volyymi oli yli 51,6 miljardia dollaria.

Seuraavaksi suurin vakaa kolikko on USD Coin (USDC), jonka liikkeeseenlaskija on Circle, yhdysvaltalainen rahoituspalveluyritys. USDC:n 24 tunnin kaupankäyntivolyymi oli hieman yli 7 miljardia dollaria torstaina (klo 12.10 ETC).