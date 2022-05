Ripple on ilmoittanut sitoutuneensa 100 miljoonan dollarin rahoituksella lohkoketju-innovaatioihin, joiden tarkoituksena on skaalata hiilenpoisto.

Hiilimarkkinoiden yrityksille suunnattava rahoitus on suunnattu myös ilmastopainotteisille fintech-startup-yrityksille, Ripple sanoi torstaina.

Lehdistötiedotteen mukaan varat menevät myös Ripplen ohjelmasalkkuun, jonka tavoitteena on auttaa sitä saavuttamaan nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi Ripple käyttää varoja tukeakseen pyrkimyksiä hiililuottojen tokenisoinnissa non-fungible tokeneina (NFT).

Yhtiö huomautti, että tämä tapahtuu XRP Ledgerissä (XRPL), ja lohkoketjuteknologia auttaa varmistamaan hiilidioksidipäästöjen NFT:n aitouden.

Ripplen toimitusjohtaja, Brad Garlinghouse, totesi, että rahoitus on yhtiön ”suora vastaus maailmanlaajuiseen toimintakehotukseen” ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hän sanoi, että yrityksiä rohkaistaan ottamaan käyttöön resursseja ja jopa kykyjä, osana maailmanlaajuista vastausta päästöjen hillitsemiseen.

”Päästöjen vähentäminen ja siirtyminen vähähiiliseen tulevaisuuteen ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta hiilimarkkinat ovat myös tärkeä työkalu ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Lohkoketju ja krypto voivat toimia katalysaattorina, jotta hiilimarkkinat voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa ja tuoda lisää likviditeettiä ja jäljitettävyyttä pirstoutuneille, monimutkaisille markkinoille”, Garlinghouse lisäsi.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022