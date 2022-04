Tether (USDT), jonka markkina-arvo on yli 82 miljardia dollaria, tekee siitä maailman suurimman vakaan kolikon, on tuonut markkinoille Kusama-verkoston.

Polkadotin kanarian verkoston julkaisu, tuo pioneerin dollariin sidotun stablecoinin uuteen lohkoketjuun.

Tällä hetkellä USDT toimii kymmenellä suurella lohkoketju-alustalla, mukaan lukien Ethereum, Tron, Solana, EOS, Liquid Network, Omni, Algorand ja Bitcoin Cashin Standard Ledger Protocol.

Liiketoimien tehostaminen Kusaman Stateminessa

Kusama, erikoistuneiden lohkoketjujen skaalautuva moniketjuinen verkosto, tarjoaa alustan, jolla Polkadot-ekosysteemin kehittäjät voivat ajaa kokeellisia projekteja. Verkon ensimmäinen parachain, joka on yksittäinen lohkoketju, joka kulkee rinnakkain laajemmassa Polkadot-ekosysteemissä, on Statemine.

USDT:tä käytetään nyt Kusaman Statemine-parachainin liiketoimien tehostamiseen, Tether kertoi ilmoituksessaan .

Statemine on eräänlainen ”julkisen hyvän parachain”, joka on suunniteltu mahdollistamaan kaikkien verkossa olevien vaihdettavien ja non-fungible tokenien tasapainon säilyttäminen. Stateminen avulla kehittäjät voivat ottaa käyttöön erilaisia resursseja, kuten tokenoituja taideteoksia ja vakaita kolikoita.

Pääasiassa parachain on auttanut vahvistamaan Kusama-verkon skaalautuvuutta ja turvallisuutta. Se on myös tärkeä lohkoketjujen yhteentoimivuuden parantamisessa.

Hyödyllinen kehittäjille

Tetherin lanseeraus Kusamassa on virstanpylväs stablecoinille sekä kryptovaluutta-alustalle. Se on liike, jonka tarkoituksena on avata lohkoketju kehittäjille, jotta he voivat tutkia yhteentoimivuutta täysillä.

”Olemme innoissamme voidessamme lanseerata USD₮ Kusamassa ja tarjota sen yhteisölle pääsyn likvideimpiin, vakaimpiin ja luotettavimpiin stablecoineihin digitaalisessa token-avaruudessa”, Tetherin teknologiajohtaja, Paolo Ardoino, sanoi tiedotteessa.

Hän lisäsi:

”Niille, jotka uskovat hajautettujen, luvattomien ekosysteemien tärkeyteen, Kusama on täydellinen esitys tuosta eetoksesta. Se on alusta, joka on rakennettu antamaan hallinta käyttäjien käsiin, ja odotamme innolla, että siitä tulee tärkeä voimavara sen kasvavassa ekosysteemissä.”

USDT:n käytettävyyden ja saavutettavuuden ansiosta, kehittäjät voivat nyt hyödyntää usean ketjun ominaisuuksia ja rakentaa luotettavia sovelluksia, joita voidaan käyttää useissa eri lohkoketjuissa.

Kusama (KSM) kävi kauppaa 161 dollarissa kirjoittamishetkellä, nousten noin 4,1 % verran viimeisen 24 tunnin aikana.