Markkina-arvoltaan 22. suurin krypto, on noussut viime päivinä. Se nousi 15 % eilen ja lisäsi vielä tänään arvoonsa 8 %. Sen viikon kokonaisvoitto ylittää 10 %.

Syitä ralliin ovat muun muassa Decentralized USD (USDD) äyttöönotto Tronilla, vakaa kolikko, joka lupaa tehdä rahoituksen kaikkien saataville. Tämän odotetaan tapahtuvan 5. toukokuuta.

Lisäksi Tron ilmoitti virallisesti perustavansa Tron DAO Reserven.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Tron, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Tron nyt

Koska TRX on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa TRX nyt seuraavasti:

1. Osta BNB säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten Binance ›

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä BNB yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Pancakeswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Pancakeswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa BNB -kolikkosi TRX -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien TRX -kolikot.

Mikä on Tron?

Tron on ekosysteemi, jossa sisällöntuottajat voivat olla suoraan yhteydessä yleisöönsä. Tron haluaa eliminoida välittäjät poistamalla keskitetyt alustat, kuten musiikkisivustot, sovelluskaupat ja suoratoistopalvelut.

Tämän seurauksena kuluttajat maksavat vähemmän sisällöstä. Tron kertoo, että sillä on ympäri maailman toimiva lahjakas ja kokenut kehittäjätiimi, joka on koottu suurilta yrityksiltä tulleilta kehittäjiltä, kuten Ripple Labsilta.

Pitäisikö Tron ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempaa kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Tron – hinnan ennuste

Wallet Investor pitää Tronia hyvänä pitkän aikavälin sijoituskohteena. He odottavat pitkän aikavälin nousua, jonka mukaan huhtikuussa 2027 sen arvo olisi 0,22 dollarin.

Viiden vuoden investointi tuottaa siten noin + 230 % liikevaihtoa. Jos sijoitat 100 dollaria Troniin nyt, se voi nousta aina 330 dollariin vuonna 2027.

