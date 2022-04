Maplen hinta nousi jyrkästi perjantaina, kun Decentralized Finance (DeFi) -ekosysteemin kysyntä jatkoi kasvuaan. MPL nousi korkeimmillaan 61,30 dollariin, mikä oli korkein taso sitten huhtikuun 17. päivän. Se on noussut yli 23 prosenttia tämän kuun alimmalta tasolta, ja nostanut siten sen kokonaismarkkina-arvonsa yli 296 miljoonaan dollariin.

Mikä on Maple ja miksi se nousee?

Decentralized Finance (DeFi) on yksi lohkoketjuteollisuuden suurimmista toimialoista yli 210 miljardin dollarin arvollaan. Tämä on huomattava rahasumma, kun otetaan huomioon, että alaa ei ollut olemassa muutama vuosi sitten.

Maple on DeFi-alusta, joka tarjoaa palveluita, jotka ovat samanlaisia kuin muut suositut verkot. Se kuvailee itseään kryptopääoma-markkinaksi, koska se tarjoaa alivakuudellisia lainoja institutionaalisille lainanottajille. Verkosto vastaanottaa varoja tai likviditeettiä käyttäjiltä, jotka haluavat ansaita tuottoa, ja laajentaa ne sitten laitoksille.

Verkkosivustonsa mukaan verkosto on myöntänyt lainoja yli 1,2 miljardin dollarin kolikon arvosta. Näistä lainoista lainanantajat ovat saaneet korkoa yli 24,4 miljoonan USDC:n arvosta. Kirjoitushetkellä se on myöntänyt noin 82 lainaa.

Joitakin Maple Financen lainapooleja tarjoavat muun muassa Celcius, BlockTower Capital, Alameda Research ja Orthogonal Trading. Alameda on FTX:n perustajan, Sam Bankmanin, perustama yritys.

Maplen hinta on nousussa, kun pöytäkirjaan lukittu kokonaisarvo tikkutti ylöspäin. DeFi Llaman mukaan verkossa on nyt yli 82,4 miljoonan dollarin kokonaisarvo lukittuna (TVL). Summa on huomattavasti suurempi kuin tämän vuoden maaliskuussa.

Maple – hintaennuste

Maplen hinta on ollut nousevassa trendissä viime päivinä. Se on noussut yli 22 prosenttia tämän kuun alimmalta tasolta. Kolikko on noussut 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun MACD-indikaattori ylittää neutraalin tason. Se on myös noussut tärkeän tukitason yläpuolelle 51,32 dollariin. Se on epäonnistunut laskemaan kyseisen tuen alapuolelle useita kertoja tässä kuussa.