Tron (TRX) on noussut tällä viikolla, vaikka muut suuret kolikot kamppailevat raportoidakseen vakavista voitoista. Kolikko ei kuitenkaan ole vielä valmis, ja saatamme nähdä lisää voittoja tulevina päivinä. Jatka lukemista saadaksesi tietää lisää, mutta ensin tärkeimmät poiminnat:

Tron on menestynyt markkinoita paremmin ja on noussut noin 15 % viikon aikana

Kolikon tavoitteena on tyhjentää 0,085 dollaria lähitulevaisuudessa

Momenttioskillaattori osoittaa myös, että TRX on nouseva

Tietolähde: Tradingview

Tron (TRX) – Hintaennuste

Kryptomarkkinoilla yleisesti ottaen on ollut erittäin hidas viikko. Mutta Tronilla on mennyt melko hyvin muihin kolikoihin verrattuna. Token on nyt noin 15 % verran nousussa viikon aikana, ja lisää nousua odotetaan edelleen. Itse asiassa, jos nykyinen vauhti pysyy, TRX todennäköisesti testaa 0,085 dollarin tasoa tulevina päivinä. Tämä merkitsee noin 35 prosentin voittoa nykyisestä hinnasta.

Kyseinen nousu on kuitenkin mahdollinen ainoastaan, jos TRX sulkee päivän yli 0,70 dollarin. Tällä hetkellä kolikko on pudonnut hieman tämän tason alapuolelle. Mutta tarkastellessa viimeisten 24 tunnin aikana asetettuja korkeampia huippuja, on erittäin todennäköistä, että TRX sulkeutuu selvästi yli 0,70 dollarin.

Lisäksi nykyinen vauhti ajaa TRX:n hyvin lähelle 200 päivän EMA-linjaa. Jos härät ylittävät tämän tason, Tron saattaa jatkaa kasvuaan.

Miksi Tron on kannattava sijoitus?

Tron on luokiteltu maailman 10. parhaan lohkoketju-infrastruktuuri projektin joukkoon. Jos aikomuksenasi on sijoittaa kryptoon pitkällä aikavälillä, tämä olisi kunnollinen kolikko ostaa.

Jopa lyhyellä aikavälillä TRX tarjoaa edelleen uskomattomia mahdollisuuksia. Itse asiassa kolikko on pudonnut jyrkästi kaikkien aikojen ennätyksistään. Tämä pudotus voi siten tarjota sijoittajille hyvän mahdollisuuden lunastaa Tron edulliseen hintaan.