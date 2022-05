TerraUSD:n (UST) irrottautuminen Yhdysvaltain dollarista on saanut LUNA:n, joka on Terran alkuperäinen token, hinnan putoamaan yli 80 dollarista noin 0,023 dollariin. UST:tä ympäröivä fiasko on lähettänyt shokkiaaltoja koko kryptomarkkinoille – erityisesti algoritmisille stabiileille kolikoille.

UST-sidonnaisuuden purkamisen jälkeen, Terraform Labsin perustaja, Do Kwon, ilmoitti ”palautus-suunnitelmasta” sarjassa twiittejä ja sanoi, että yritys hakee ulkopuolista lisärahoitusta ja ”rakentaa” TerraUSD:n uudelleen niin, että se on vakuudellinen.

Tänään illemmalla, Terra-lohkoketju pysäytettiin virallisesti lohkokorkeudelle 7603700 estääkseen hallintohyökkäykset vakavan LUNA-tokeninflaation ja merkittävästi alentuneiden hyökkäyskustannusten seurauksena.

Auttaakseen sijoittajia ja treidaajia, jotka haluavat hyötyä nykyisestä Terran (LUNA) dipistä ostamalla sen nykyiseen alhaiseen hintaan, Coin Journal on luonut lyhyen artikkelin, joka auttaa löytämään parhaat ostopaikat.



LUNA on Terra-lohkoketjun alkuperäinen kryptovaluutta.

Terra-lohkoketju käyttää fiat-sidottuja vakaita kolikoita vakaan maailmanlaajuisen maksujärjestelmän ylläpitämiseen. Pähkinänkuoressa Terra hyödyntää fiat-valuuttojen vakautta ja Bitcoinin (BTC) hajautettua luonnetta tarjotakseen nopeita ja edullisia maksuja stabiileilla kolikoilla.

Äskettäin julkaistun alkuperäisen vakaan kolikon, TerraUSD:n (UST), lisäksi Terra on kehittänyt ja otettu käyttöön useita muita vakaita kolikoita, jotka ovat sidottu Yhdysvaltain dollariin, Etelä-Korean woniin, Mongolian tugrikiin ja Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeuksien valuuttakoriin.

Sen lisäksi, että LUNAa käytetään Terran kautta kehitettyjen erilaisten vakaakolikoiden stabilisaattorina, LUNA:n haltijat voivat myös äänestää Terran hallintoehdotuksista.

Jos etsit kryptovaluuttaa, joka on laskenut hurjasti viime päivinä, LUNA voi olla hyvä valinta.

Huolimatta kolikosta, joka tarjoaa suuren mahdollisuuden, jos se toipuu, ei ole vielä selvää, kuinka pitkälle LUNA:n hinta tulee laskemaan. Kolikko on pudonnut lähes 100 % viimeisen neljän päivän aikana.

Pelätään, että LUNA:n hinta putoaa alle 0,01 dollarin ennen paluuta, mikä vaatisi paljon työtä projektin takana olevalta tiimiltä, kun he toteuttavat ehdotetun ”palautus-suunnitelman”.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022