Sorare, fantasia-jalkapallopeli, jonka avulla pelaajat voivat käydä kauppaa, myydä, ostaa ja hallita virtuaalijoukkuettaan digitaalisilla pelaajakorteilla, on ilmoittanut aloittavansa yhteistyön Major League Baseball -liigan (MLB) kanssa.

Sorare-alusta on yksi suurimmista fantasia-NFT-alustoista, ja sen arvo oli viime vuonna 4,3 miljardia dollaria.

MLB antaa pelaajilleen mahdollisuuden työskennellä yhdessä Soraren kanssa ensimmäisen MLB NFT -pelin (free-to-earn) käynnistämiseksi, jonka odotetaan julkaistavan tänä kesänä.

NFT Baseball -peli tarjoaa ainutlaatuisempia ominaisuuksia

Virallisena MLB-kumppanina, Sorare-alusta antaa faneilleen mahdollisuuden jakaa ja juhlia intohimoaan pelaamisen kautta. Tämä on ensimmäinen pelihanke, jonka Sorare on koskaan pelannut jalkapallon lisäksi.

Soraren toinen perustaja ja toimitusjohtaja, Nicolas Julia, kommentoi seuraavaa:

”MLB on ollut interaktiivisten pelien eturintamassa vuosikymmeniä, kun taas baseballilla on vanhimpia ja vakiintuneimpia urheilumuistoesineitä. Tällä hetkellä, kun digitaalinen sitoutuminen ja teknologia kehittyvät uudelle sukupolvelle, kumppanuus auttaa uutta ja laajempaa fanikuntaa yhdistämään amerikkalaista ajanvietettä… Amerikkalaisten ja baseballin välinen yhteys on kestävä. Ja baseball on aina ollut uusien teknologioiden ja innovaatioiden kärjessä, joten olemme ylpeitä siitä, että MLB ja MLBPA ovat valinneet Soraren toimittamaan NFT MLB -pelin faneille maailmanlaajuisesti.”

MLB-peli antaa faneilleen mahdollisuuden luoda parhaat NFT-joukkueet, jotka edustavat Major League -pelaajia ja ovat yhteydessä seuroihin, urheilijoihin ja liigoihin live-baseball-pelikokemuksessa.

Lisäksi Sorare on tehnyt edistyksellisiä liikkeitä alusta alkaen kehittääkseen kokemuksia, jotka ylittävät NFT-kokoelman. Sorare on myös kehittänyt näitä kokemuksia yhdistämällä digitaalisia resursseja ilmaispeleihin, jotta fanit voivat hallita suosikkipelaajiaan sekä voittaa viikoittaisia palkintoja ja avata NFT-apuohjelman.

Fanit mukaan

Uuden Baseball NFT -pelin myötä liigalla on loistava tilaisuus houkutella uusia faneja ympäri maailmaa sekä esitellä nykyiset baseball-fanit toiselle 1,8 miljoonan rekisteröidyn Sorare-käyttäjän ryhmälle 185 eri maassa.

Baseball-komissaari, Robert D. Manfred Jr, sanoi kumppanuudesta seuraavaa:

”Yhteydet, joita rakennamme faneihimme, ovat tärkeitä, ja Sorare ymmärtää tämän siteen tärkeyden.”