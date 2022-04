VeChain (VET) on aloittanut vuodelle 2022 varsin tapahtumarikkaasti. Kolikon romahtamisen ja suuren arvon menettämisen jälkeen, VET elpyi. Token on tähän mennessä onnistunut kattamaan lähes kaikki tämän vuoden tappiot. Mutta mihin hinta on menossa kaiken tämän jälkeen? Analyysi seuraa, mutta tässä jotain viimeisimmistä kehityksestä:

Huolimatta kunnollisesta rallista maaliskuun viimeisellä viikolla, VeChain on nyt alkanut vetäytyä

Kolikko on menettänyt noin 13 % pelkästään viimeisen 24 tunnin aikana

Indikaattorit ovat kuitenkin edelleen positiivisia, ja lähitulevaisuudessa saatamme nähdä lisää nollajuoksuja

Tietolähde: Tradingview

VeChain (VET) – Voiko se saavuttaa 0,10 dollaria?

0,10 dollarin rajan saavuttaminen on uusi vuoden 2022 huippu VeChainille. Itse asiassa viimeinen kerta, kun kolikko onnistui tyhjentämään yli 0,10 dollaria, oli viime vuoden lokakuussa. Vaikka tämä saattaa tuntua kaukaa haetulta, VeChain ei itse asiassa ole kovin kaukana 0,10 dollarista. Kolikon on lisättävä ainoastaan 40 % sen arvoon saavuttaakseen kyseisen virstanpylvään.

Mutta mitä tulee 0,10 dollarin jälkeen, on mielenkiintoisin asia. Itse asiassa siihen mennessä, kun VeChain saavuttaa 0,10 dollarin, se on jo murtautunut useiden keskeisten vastusvyöhykkeiden ohi ja luonut nousevan rallin, joka voi johtaa massiivisiin voittoihin.

Lisäksi kolikon lyhyen aikavälin näkymät ovat edelleen nousujohteiset. Esimerkiksi RSI on nyt positiivinen, ja myös VeChain ylittää 20 ja 50 päivän SMA-linjat.

Onko oikea aika ostaa veChain (VET)?

Pitkäaikaisia sijoituksia koskien on aina hyvä aika ostaa. Tämä on yksi jännittävimmistä kryptoprojekteista ja houkuttelee edelleen paljon korkean profiilin sijoittajia.

VeChain on myös lyhyen aikavälin kaupankäynnin näkökulmasta nousujohteinen. Siksi se on hyvä ostos varsinkin kun ottaa huomioon 40 % nousun kohti 0,10 dollaria.